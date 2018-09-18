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Чемпионат Европы — 2019 по бобслею пройдет с 11 по 13 января в немецком Кёнигзее
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Чемпионат Европы — 2019 по бобслею пройдет с 11 по 13 января в немецком Кёнигзее 

ТАСС 15 часов назад
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение о проведении чемпионата Европы 2019 года в рамках январского этапа Кубка мира в немецком Кёнигзее. Об этом сообщили ТАСС в пресс— службе Федерации бобслея России.
"IBSF приняла решение провести ближайший чемпионат Европы в Кёнигзее в рамках этапа Кубка мира, который пройдет с 11 по 13 января", — сообщила собеседница ТАСС.
В Кёнигзее в феврале 2017 года состоялся последний чемпионат мира по бобслею и скелетону, который изначально предполагалось проводить в Сочи.
Главным стартом сезона станет чемпионат мира, который пройдет с 1 по 10 марта 2019 года в канадском Уистлере.
Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет в латвийской Сигулде с 7 по 9 декабря.
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