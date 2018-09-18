Чемпионат Европы — 2019 по бобслею пройдет с 11 по 13 января в немецком Кёнигзее

МОСКВА, 18 сентября. / ТАСС /. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение о проведении чемпионата Европы 2019 года в рамках январского этапа Кубка мира в немецком Кёнигзее. Об этом сообщили ТАСС в пресс— службе Федерации бобслея России.

"IBSF приняла решение провести ближайший чемпионат Европы в Кёнигзее в рамках этапа Кубка мира, который пройдет с 11 по 13 января", — сообщила собеседница ТАСС.

В Кёнигзее в феврале 2017 года состоялся последний чемпионат мира по бобслею и скелетону, который изначально предполагалось проводить в Сочи.

Главным стартом сезона станет чемпионат мира, который пройдет с 1 по 10 марта 2019 года в канадском Уистлере.

Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет в латвийской Сигулде с 7 по 9 декабря.