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«Золотая педаль» по итогам V Кубка веломарафонов области «уехала» в Санкт-Петербург
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«Золотая педаль» по итогам V Кубка веломарафонов области «уехала» в Санкт-Петербург 

Вологда.рф 11 часов назад
Фото: Вологда.рф
Завершился V Кубок веломарафонов Вологодской области. В минувшие выходные прошел седьмой этап — велокросс с раздельного старта «Оларевская гряда». Главные Кубки — «Золотая педаль» и «Золотая велотуфля» — завоевали участники из Санкт-Петербурга Андрей Галафеев и Марина Туманова. Они стали победителями в абсолютном первенстве по итогам всех этапов.
Вологжане Алексей Курицын и Анатолий Селяков заняли третье и четвертое места соответственно. Их опередил победитель прошлого года Андрей Трошин из Иваново и занял второе место. Всего на этапах в рейтинге Кубка выступили 255 участников из 9 регионов страны.
Победителем Суперкубка 2018 года по итогам 12 лыжных и велоэтапов стали Алексей Турупаев и Анна Подосенова из Вологды. Алексей Колосов из Верховажья и Ольга Костина из Череповца вышли в лидеры абсолютного первенства на сокращенной дистанции. Среди победителей в своих возрастных группах также представители Москвы и Ярославля.
В командных зачетах в борьбе за главный Кубок, учрежденный Департаментом по физической культуре и спорту Вологодской области, в третий раз подряд лучшей становится сборная AEON SCOTT Team. Достойными их соперниками стала команда Garant Auto MTB Team, выигравшая три этапа из семи. Всего сражались за победу 16 команд.
Параллельно со взрослыми стартами проходили и «бэби-марафоны». На эти старты вышли более 100 ребят. Все они получили призы за участие в гонках.
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