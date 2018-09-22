Макларен: WADA меня предало

"WADA утратило все возможные козыри в ситуации с Россией. Они поторопились с решением, о котором могут очень скоро пожалеть", — цитирует Макларена Associated Press

"Как минимум русские должны были сначала забрать свои иски из судов. Почему WADA их об этом не просило? Много еще вопросов не решено. Чувствую ли я, что WADA меня предало? В какой-то мере — да. В компромиссе, который WADA предложило России, очень много дыр, благодаря которым русские в итоге могут ничего не сделать из того, что обещали. Что, например, случится, если Павел Колобков больше не будет министром спорта России? А такое теперь может произойти в любой день", — заявил Макларен.

Также он отметил, что спортивные федерации не хотят запрещать России проводить международные соревнования из-за денег.

"Рад, что федерации легкой атлетики, биатлона и лыжных гонок все еще расследуют допинговые дела русских на основании моего доклада. Это многое значит. Потому что никто еще не предоставил доказательств того, что я был не прав про допинг в России", — заключил Макларен.