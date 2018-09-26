Умер Владимир Воронков

Российский лыжник, обладатель «золота» Олимпиады-1972 Владимир Воронков умер на 75-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России.

В организации рассказали, что Воронков скоропостижно скончался 25 сентября.

Заслуженный мастер спорта Владимир Воронков родился в деревне Тугаево в Башкортостане. Он окончил Ленинградский центральный институт физкультуры, получил золотую медаль Олимпиады в Саппоро в эстафете. Также он стал чемпионом мира в 1970 году и пять раз выигрывал чемпионат СССР.

Имя Воронкова присвоено спортивной школе в Чувашии.