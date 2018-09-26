Ещё
Умер Владимир Воронков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умер Владимир Воронков 

Рамблер + ещё 14 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский лыжник, обладатель «золота» Олимпиады-1972 Владимир Воронков умер на 75-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России.
В организации рассказали, что Воронков скоропостижно скончался 25 сентября.
Заслуженный мастер спорта Владимир Воронков родился в деревне Тугаево в Башкортостане. Он окончил Ленинградский центральный институт физкультуры, получил золотую медаль Олимпиады в Саппоро в эстафете. Также он стал чемпионом мира в 1970 году и пять раз выигрывал чемпионат СССР.
Имя Воронкова присвоено спортивной школе в Чувашии.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пятикратная чемпионка Игр попалась на допинге43
Вратарь сборной России рассказал о врачебной ошибке11
«Какого черта он делает в „Монако“?
Жена Аршавина ответила на дерзость Барановской53
Украинского футболиста попросили забыть русский язык31
Видео
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
11:41
Расстался с девушкой, покорил французов: как зажигает Головин
Футбол Статьи
06:20
В России дали совет Поветкину
Бокс
01:00
Жена Аршавина ответила на дерзость Барановской
Футбол
01:13
FIFA готовит реформу футбола
Футбол
04:19
«Хабиб не доживет до второго раунда»
MMA
01:28
WADA вступилось за Россию
Летние виды спорта Статьи
05:15
ФИФА объявила лучший гол 2018 года
Футбол
04:16
«Заработал лайк»: как Глушаков отбыл наказание в дубле
Футбол Статьи
03:12
Почему наш биатлон в большой опасности
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение