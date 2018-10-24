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Устюгов рискует пропустить первый этап Кубка мира
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Тренер: лыжник Устюгов может пропустить первый этап Кубка мира из-за травмы 

ТАСС + ещё 29 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов может пропустить стартовый этап Кубка мира в Финляндии из-за травмы пальца. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2 со ссылкой на тренера сборной России Маркуса Крамера.
В понедельник Устюгов упал с лыжероллеров на одном из спусков во время тренировки на сборах в Италии. Во вторник он был доставлен в местную больницу. Как сообщает источник, 26-летнему российскому лыжнику может потребоваться операция.
"Рентген показал смещение кости на большом пальце. Теперь Сергей вернется в Россию в конце недели, где он будет обследоваться дальше. Прежде всего он должен быть здоров, чтобы можно было провести альтернативную подготовку. Я не уверен, сможет ли он подготовиться к этапу Кубка мира в Финляндии через месяц", — сказал Крамер.
Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 24-25 ноября в финском Куусамо.
26-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира, трижды серебряным и один раз бронзовым призером мировых первенств. На счету россиянина 13 побед в гонках на этапах Кубка мира.
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