Устюгов возобновил тренировки после травмы

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов , который перенёс операцию по поводу перелома пальца руки, сообщил, что возвращается к тренировкам. «Кто куда, а мы на вкатку. Я в строю и готов тренироваться даже со спицами внутри пальца», — написал Устюгов в своём «инстаграме».

Устюгов травмировался на сборе в Валь Сеналесе (Италия) при падении во время тренировки на лыжероллерах и был прооперирован в ЦИТО.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в Руке (Финляндия) 24-25 ноября. Финал Кубка мира состоится в Квебеке (Канада) в марте 2019 года. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта 2019 года.