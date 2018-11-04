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Устюгов возобновил тренировки
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Устюгов возобновил тренировки после травмы 

Чемпионат.com + ещё 5 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, который перенёс операцию по поводу перелома пальца руки, сообщил, что возвращается к тренировкам. «Кто куда, а мы на вкатку. Я в строю и готов тренироваться даже со спицами внутри пальца», — написал Устюгов в своём «инстаграме».
Устюгов травмировался на сборе в Валь Сеналесе (Италия) при падении во время тренировки на лыжероллерах и был прооперирован в ЦИТО.
Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в Руке (Финляндия) 24-25 ноября. Финал Кубка мира состоится в Квебеке (Канада) в марте 2019 года. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта 2019 года.
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