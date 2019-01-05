Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Норвежский лыжник назвал российских спортсменов тупыми 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: NTB scanpix
Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн прокомментировал тактику российских лыжников во время масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Его слова приводит Dagbladet.
«Они тупые как пробка. Мы слышим на последнем круге, что Сергей Устюгов отстает, и тогда только четверо российских спортсменов вплотную выходят вперед и "бум"! Я даже засмеялся, несмотря на то, что устал. Смешная ситуация», — заявил лыжник.
Устюгов стал лишь 16-м в масс-старте, отстав от лидера, норвежца Йоханнеса Клебо на 42 секунды. Лучшим из россиян стал Александр Большунов, занявший третье место (+2,6 секунды). Андрей Ларьков стал четвертым (+3,4 секунды), Максим Вылегжанин — пятым (+4,6), Андрей Собакарев — шестым (+6,3), Денис Спицов — восьмым (+27,1), Андрей Мельниченко — 11-м (+31,6)
В общем зачете «Тур де Ски» лидирует Клебо. Устюгов, занимающий второе место, отстает от лидера на 1 минуту 20,4 секунды.
Последние новости
Опубликованы документы о подготовке Великобританией дела Скрипалей Вселенский патриарх подписал томос об автокефалии украинской церкви Япония объявила о кульминации в переговорах с Россией
Комментарии92
Лыжный спорт , Сергей Устюгов , Андрей Ларьков , Максим Вылегжанин , Александр Большунов , Андрей Мельниченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назначен судья финала МЧМ-2019
Закат Роналду и уход Шараповой. Что ждет спорт в 2019-м3
Норвежский лыжник извинился за оскорбления россиян36
Сборная России по гандболу проиграла Швеции
Усик побывал в России и дал совет украинцам104
Видео
00:38
«Дети не плачут по Мамаеву»: жена накинулась на любовницу
Футбол Статьи
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:38
Дзюбе припомнили воровство в раздевалке
Футбол
01:06
Медведева подогрела слухи о любовной связи с певцом
Фигурное катание
00:15
Медведева и Костов показали любовь на Новый год
Фигурное катание Прочее
04:43
Россия договорилась с WADA
Летние виды спорта
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:38
Мамаев написал заявление об избиении
Футбол
02:38
Жулин затосковал по «женственным частям тела» фигуристок
Фигурное катание
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение