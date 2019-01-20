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СМИ: в Швейцарии два лыжника погибли при сходе лавин 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Два лыжника погибли и четверо получили травмы в Швейцарии в результате схода лавин. Как сообщило в воскресенье Швейцарское телеграфное агентство (ATS), ЧП произошли в субботу на альпийских курортах Шармей и Шато-д'Э.
По данным агентства, двое мужчин в возрасте 55 и 39 лет погибли вследствие схода двух лавин в субботу в Шармее в кантоне Фрибур и в Шато-д'Э в кантоне Во.
В Шармее снежная масса обрушилась на группу из 14 лыжников, трое из них были унесены лавиной. Прибывшие на место спасатели извлекли из снега двух раненых и одного погибшего. Пострадавших на вертолетах доставили в больницу. Власти начали расследование происшествия.
Близ Шато-д'Э под снегом в результате схода лавины оказались погребены три лыжника, совершавших восхождение по горному склону в группе из семи человек. Несмотря на быстро подоспевшую помощь, жизнь одного из пострадавших спасти не удалось. Двое других, получивших легкие травмы, были отправлены для медицинского обследования в Шато-д'Э.
Швейцарские власти в связи с этими происшествиями напомнили о высокой опасности схода лавин в ряде районов страны, призвав население при выборе маршрутов лыжных прогулок обращать внимание на информационные бюллетени Федерального института изучения снега и лавин.
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Лыжный спорт , В мире , Европа , Катастрофы , Происшествия
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