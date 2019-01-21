Ошибка МОК стоила России победы на ОИ

Украденная Олимпиада. Ошибка МОК стоила сборной России борьбы за пьедестал в общем зачете на Играх-2018

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию МОК на вердикт Спортивного арбитража. Комитет больше не будет преследовать 28 российских спортсменов, которых обвиняли в использовании допинга. Стоит ли теперь России призвать виновных к ответу?

По количеству наград — 17 — мы намного выше в таблице, сразу за пятеркой лидеров. Но те самые 28, оправданных CAS, — большинство из них, кто не завершил карьеру, вроде конькобежца Скобрева и саночника Демченко, серьезно повлияли бы на медальный зачет.

Попытки МОК оспорить решение лозаннского арбитража в Федеральном суде Швейцарии закончились поражением. 19 января была отклонена апелляция олимпийских чиновников по триумфатору Сочи лыжнику Легкову. О том, как развивалась эта история, напоминает комментатор «Матч-ТВ», титулованная легкоатлетка Ольга Богословская:

Ольга Богословская комментатор «Матч-ТВ»:

«Все началось с заявления г-на Родченкова том, что, дескать, были какие-то манипуляции с допинг-пробами на Олимпийских играх в 2014 году. Более того, специальная комиссия под руководством Макларена обнаружила некие следы, отметины на этих пробирках российских спортсменов, и их отстранили, в том числе и Александра Легкова, отобрали у них награды, завоеванные на сочинских Играх, а потом пошла вот эта тяжба, решение CAS, оправдавшее наших спортсменов полностью, но Международный олимпийский комитет, не согласившись с вердиктом CAS, переписав и нарушив собственные же правила, подал уже в гражданский суд, который проиграл».

В итоге на Играх в Пхенчхане не было наших лидеров в скелетоне во главе с Третьяковым, лыжников Устюгова и Легкова, саночницы Ивановой, которая даже рискнула прилететь в Пхенчхан и готовиться самостоятельно, ведь прохода на тренировочные объекты у нее не было.

Страшный удар нанес МОК по биатлону и конькам, лишив Россию не только трех эстафет, но и 90% основного состава, начиная с Шипулина и Фаткулиной. А шорт-трек без Виктора Ана и Григорьева? Две пары в фигурном катании — спортивная и танцевальная, трамплинист Васильев, несколько хоккеисток и четыре представителя бобслея.

«Спорт-Экспресс» проанализировал результаты сезона и предположил, что страна недобрала как минимум пять золотых медалей. По количеству наград мы бы точно боролись за первое место с Норвегией. Потому как, кроме 28 оправданных, но все равно отстраненных от Игр, были и шесть десятков просто не приглашенных, в том числе безупречные в допинговом смысле Ан и Шипулин.

Как заметила член МОК Кристин Клостер, «чистые» российские атлеты не получили допуск к Олимпиаде, потому что являлись частью допинговой системы, разоблаченной Маклареном. Так что я не согласен с экспертами, которые призывают к сдержанности даже сейчас. Мнение старшего партнера адвокатского бюро Forward Legal Алексея Карпенко

Алексей Карпенко адвокат, старший партнер компании Forward Legal «Часть российских спортсменов совершенно точно манипулировали с допингом, часть из них невиновны, но в любом случае Россия все-таки признает, что нарушения были, и в этой связи выходить на уровне каких-то политических заявлений, говорить о том, что, мол, давайте привлечем МОК, Макларена или Паунда к ответственности, я бы не стал. Если бы мы были чисты, тогда мы имели бы на это право. Углублять этот конфликт дальше и пытаться что-то доказывать, притом что твоя позиция, скажем так, не является безупречной, — это провоцировать международные спортивные инстанции на дальнейшее расследование, на дальнейшие дисквалификации теперешних спортсменов, которым соревноваться на ближайших Играх, это рисковать их карьерами».

На мой взгляд, никакого влияния на карьеры новых звезд это не окажет. И уж точно никого не задобрит — вспомните керлера Крушельницкого. Он оспаривал дисквалификацию в два года — в итоге получил четыре. С другой стороны, никакие резкие и прямые высказывания нашей главной лыжной начальницы Елены Вяльбе не мешают ее молодняку весело трепать нервы мировой элите. И никто их не дисквалифицирует — потому что не к чему придраться.