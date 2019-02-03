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Норвежский лыжник упал на финише эстафеты 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо упал на заключительном этапе эстафеты на чемпионате Норвегии. Видео появилось на YouTube-канале Dagbladet.
Команда Клебо боролась с четверкой Мартина Сундбю за серебро. По словам лыжника, он наткнулся на классическую лыжню и воткнул палку себе между лыж. Он извинился перед партнерами по команде и обещал быть ответственнее на чемпионате мира.
На этапах Кубка мира Клебо дважды попадал в неприятные ситуации. 24 ноября лидировавший в спринте норвежец сбавил скорость на финише гонки и пропустил вперед россиянина Александра Большунова. 1 декабря Клебо сломал палку во время полуфинального спринта и финишировал почти на минуту позже всех соперников.
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Лыжный спорт , Видео , Александр Большунов
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