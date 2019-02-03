Норвежский лыжник упал на финише эстафеты

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо упал на заключительном этапе эстафеты на чемпионате Норвегии. Видео появилось на YouTube-канале Dagbladet.

Команда Клебо боролась с четверкой Мартина Сундбю за серебро. По словам лыжника, он наткнулся на классическую лыжню и воткнул палку себе между лыж. Он извинился перед партнерами по команде и обещал быть ответственнее на чемпионате мира.