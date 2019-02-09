Смирнова стала четвёртой в могуле на ЧМ в США 

Россиянка Анастасия Смирнова заняла четвёртое место в могуле на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, который проходит в американском Парк-Сити.
В финале российская спортсменка набрала 72,67 балла.
Победительницей стала представительница Казахстана Юлия Галышева, набравшая 79,14. Серебро завоевала австралийка Джакаре Энтони (78,99). Тройку замкнула Перрин Лафон (78,70).
У мужчин среди россиян 11-место в той же дисциплине занял Андрей Махнев.
Ранее российские фристайлисты завоевали бронзу в лыжной акробатике на ЧМ в США.