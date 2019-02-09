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Смирнова стала четвёртой в могуле на ЧМ в США 

RT на русском + ещё 9 9 февраля 2019
Фото: Hiroyuki Sato/AFLO globallookpress.com
Россиянка Анастасия Смирнова заняла четвёртое место в могуле на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, который проходит в американском Парк-Сити.
В финале российская спортсменка набрала 72,67 балла.
Победительницей стала представительница Казахстана Юлия Галышева, набравшая 79,14. Серебро завоевала австралийка Джакаре Энтони (78,99). Тройку замкнула Перрин Лафон (78,70).
У мужчин среди россиян 11-место в той же дисциплине занял Андрей Махнев.
Ранее российские фристайлисты завоевали бронзу в лыжной акробатике на ЧМ в США.
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Лыжный спорт , Прочее , Анастасия Смирнова , Юлия Галышева
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