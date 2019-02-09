Почему спортсмены требуют отставки главы FIS Каспера

Организация по борьбе с изменениями климата Protect Our Winters (POW), в которой состоит ряд известных спортсменов, потребовала отправить в отставку президента Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспера. Причиной тому послужили слова швейцарца об отсутствии проблемы глобального потепления. В POW заявили, что слова руководителя FIS противоречат Парижскому соглашению.

В то время, как биатлонисты сражаются с сильным морозом на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе, в другом зимнем виде спорта разгорелся серьёзный скандал. Ряд спортсменов, а также глава одной из крупнейших компаний по производству сноубордов потребовали отставки президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспера. Причиной тому послужило его интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger, в котором руководитель позволил себе несколько жёстких высказываний. В частности, он выразил мнение, что в странах «с диктаторским режимом» легче проводить крупные международные турниры, так как там нет необходимости заручаться поддержкой народа.

Однако наибольший резонанс вызвало другое заявление члена Международного олимпийского комитета (МОК). Так, Каспер признался, что ему «легче иметь дело с диктатурами, чем с защитниками окружающей среды». Кроме того, он поставил под вопрос проблему глобального потепления. Комментируя своё мнение на этот счёт, он отметил, что «этому нет никаких доказательств» и добавил, что «в его стране идёт снег, а иногда его слишком много».

В качестве доказательств своей точки зрения Каспер привёл в пример зимние Олимпийские игры 2018 года, которые проводились в южнокорейском Пхёнчхане. По его словам, соревнования проходили в довольно морозную погоду.

«Всем, кто тогда дрожал от холода, я хотел бы сказать: «Добро пожаловать в глобальное потепление», — иронично заявил президент Международной федерации лыжного спорта.

Впоследствии Каспер поспешил извиниться за свои резкие комментарии. На официальном сайте FIS было представлено письмо, в котором президент федерации признавался, что некоторые из его слов были неправильно интерпретированы.

«Недавно в швейцарских СМИ появилась статья с несколькими противоречивыми комментариями, приписанными мне. Прежде всего я бы хотел извиниться — эти слова не должны были восприниматься буквально, но в финальном варианте это было не очевидно. Я несу полную ответственность за это недопонимание и хочу извиниться, что это отвлекло внимание от наших спортсменов, которые соревнуются на чемпионатах мира под эгидой FIS», — говорится в письме.

При этом извинения Каспера устроили далеко не всех. Так, организация Protect Our Winters, которая занимается борьбой с изменением климата, выступила с призывом освободить швейцарца от занимаемой им должности.

«Заявления Каспера показывают, что он отрицает факты об изменениях климата, вызванных человеком. Это неудивительно. Руководство организации не желает не только руководствоваться научными данными об угрозе глобального потепления, но даже признавать их. Это недопустимо, идёт вразрез с Парижским соглашением и несовместимо с современными профессиональными структурами, которые заботятся о перспективах лыжного спорта. От имени представителей зимних видов мы требуем отставки Каспера», — приводит текста письма The Inertia.

Некоммерческая организация Protect Our Winters (POW) была образована в 2007 году профессиональным сноубордистом Джереми Джонсом . Впоследствии её ряды пополнили множество известных спортсменов, в числе которых чемпионки Олимпиады по сноуборду Джейми Андерсон и Хлоя Ким, первая в истории победительница Игр в хаф-пайпе, фристайлистка Мэдди Боуман, известная лыжница Джессика Диггинс и другие.

«FIS должна руководствоваться фактами, а не догадками, мнениями и фальсификациями. Почти половина ледников в Альпах уже растаяла, а научные исследования утверждают, что к концу столетия в горах будет на 70% меньше снега», — говорится в заявлении.

Впоследствии в POW прокомментировали свой призыв об отставке Каспера. По словам исполнительного директора Марио Молины, чиновник «не имеет права занимать руководящую должность в федерации зимнего вида спорта и отрицать проблему глобального потепления». В свете скандала в организации приняли решение отказаться от денежного пожертвования в $10,5 тыс. от Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США.

«В знак уважения организации и того, что они поддерживают, мы отказываемся от данной суммы и просим, чтобы Джанфранко Каспер был лишён должности», — заявили в POW.

При этом организация всё же получит необходимые ей отчисления. Как заявили в компании Burton, которая является одним из крупнейших производителей сноубордов, «ассоциация не должна выделять средства Protect Our Winters, когда глава их спорта отрицает существование проблемы глобального потепления и заявляет, что предпочитает иметь дело с диктатурами».

«Это вопиющий случай. Он должен подать в отставку. Это не нормально. Каким-то образом организация забыла, что она должна защищать своих собственных атлетов», — цитирует Associated Press Донну Карпент, жену основателя компании Джека Бёртона.

Джанфранко Каспер является четвёртым президентом Международной федерации лыжного спорта. Швейцарец занял должность в 1998 году, а в 2018-м был переизбран на шестой срок.