Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинские саночники не примут участие в заключительном этапе Кубка мира в Сочи 

ТАСС + ещё 3 18 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Саночники из Украины не примут участие в заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Сочи с 23 по 24 февраля. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.
"На этапе Кубка мира в Сочи выступят саночники, представляющие 14 стран, — сказал Тюрин. — Срок подачи заявок истек 15 февраля. Команды Украины среди участников турнира нет. Всего получат аккредитации около 115 спортсменов и тренеров".
Как сообщил представитель ФССР, участники соревнований будут размещены в двух отелях, расположенных неподалеку от санно-бобслейной трассы.
В марте 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории РФ. Запрет на участие в стартах и тренировочных сборах на территории РФ касался всех членов национальных команд Украины, в то же время спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России. Однако 11 апреля вышел новый указ ведомства, в котором прямой запрет на выступления украинских спортсменов на территории России был заменен запретом на финансирование участия атлетов страны в таких турнирах за счет государственного бюджета.
Лидер женской сборной Украины по санному спорту Алена Стецкив занимает в настоящее время 22-е место в общем зачете Кубка мира. В текущем сезоне она выступала на всех этапах, наилучшим результатом для нее стало 11-е место в австрийском Иглсе. Саночники из Украины Андрей Мандзий и Антон Дукач (30-е и 31-е места в общем зачете Кубка мира соответственно) также в этом сезоне не пропустили до Сочи ни одного этапа Кубка мира.
ТАСС: последние новости
Лыжница Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира Тренер: лыжница Непряева подойдет к чемпионату мира в хорошей форме Немецкая биатлонистка Херрман выиграла гонку преследования на этапе КМ в США
Комментарии56
Лыжный спорт , Игорь Жданов , Андрей Мандзий
Читайте также
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
Напал сам: подробности гибели чемпиона России
Летние виды спорта
Логинов рассказал об опоздании Гарничева на гонку
Биатлон
Аршавин отнял у жены автомобиль
Футбол
«Автомобильный ад» в NASCAR попал на видео
Автоспорт Происшествия
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Туктамышева бросила вызов Медведевой
Фигурное катание Статьи
Порно-видео чемпиона «Формулы-1» слили в Сеть
Автоспорт
«Чистый кайф»: Сотникова покорила Байкал
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение