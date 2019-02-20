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Сотворить невозможное! Свергнет ли Россия Норвегию с вершины пьедестала? 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
22 года норвежцы доминируют на чемпионатах мира по лыжам. Но в 2019-м у России есть шанс выиграть у Норвегии великую лыжную битву.
Время томительного ожидания наконец-то истекло. Сегодня, 20 февраля, в Австрии стартует 52-й чемпионат мира по лыжным видам спорта. Представители лыжных гонок, лыжного двоеборья и прыжков с трамплина на протяжении 11 дней будут бороться за 22 комплекта наград, и атлеты из России будут принимать в этих сражениях самое активное участие. Особенно в лыжных гонках. Хотя «принимать участие» — это слабо сказано. Хочется верить, что Россия попробует подвинуть с первого места медального зачёта саму Норвегию! Скандинавы никому не уступали лидерство уже более 20 лет: Россия в последний раз взбиралась на вершину в 1997 году. Ключевую роль в победе тогда сыграла Елена Вяльбе, завоевавшая пять золотых наград! 22 года спустя она вновь поведёт команду к медальным вершинам, но уже в качестве президента федерации лыжных гонок.

Сдержанный прогноз

Лыжники на чемпионате мира разыграют 12 комплектов наград: по шесть у мужчин и женщин. Несмотря на то что подготовка команды к главному турниру сезона прошла по плану, Вяльбе даёт весьма сдержанный медальный прогноз: «одна-две медали каждого достоинства». Почему сдержанный? Да потому что Россия везёт в Зеефельд уникальный по меркам последних лет состав. В команде есть лидеры, уже добивавшиеся успехов и на Олимпийских играх, и на чемпионатах мира, и на недавнем «Тур де Ски», а есть и весьма ровная и сильная группа поддержки сильнейших. По существу, почти каждый лыжник мужской команды при удачном стечении обстоятельств может добыть медаль в личной гонке. Про женскую команду такого сказать нельзя, но как минимум три девушки будут бороться за самые высокие места.
Конечно, российские поклонники ждут от лыжников побед. Ведь с 1997-го наша команда ни разу не добывала на чемпионате мира больше двух золотых наград и никогда не поднималась выше третьего места в общем зачёте. Чемпионат 2017 года в Лахти, где Россия завоевала две золотых и четыре серебряных награды, стал глотком свежего воздуха после серии трудных турниров, где порой вообще не было побед. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды.

Россия против Норвегии

У мужчин наибольшая нагрузка падёт на лидеров сборной — Сергея Устюгова и Александра Большунова. Оба уже титулованные мастера: Сергей — двукратный чемпион мира и победитель «Тур де Ски», признанный мировой лидер. Александр — четырёхкратный призёр Олимпиады в Пхёнчхане и вице-лидер общего зачёта Кубка мира. И это в 22 года! Устюгов и Большунов — универсалы, но на чемпионате мира в Зеефельде это может сыграть против сборной России. Тренерский штаб до сих пор не определился с составом на скиатлон и командный спринт. Гонки будут проходить два дня подряд, и готовы ли лидеры провести их на максимуме, непонятно. Грандиозной битвы стоит ожидать в мужской эстафете. По большому счёту, кроме Норвегии и России на победу в гонке никто претендовать не будет — столь ровных четвёрок больше нет ни у кого. А кто выиграет сражение двух ведущих лыжных держав — большая интрига! Составы выглядят примерно равными по силе, и борьба обещает быть непредсказуемой.
Если говорить о соперниках россиян в личных гонках, то это, в первую очередь, норвежцы: Клебо, Сундбю, Рёте — все они довольно мощно выглядят в текущем сезоне. Достанутся ли медали кому-то кроме россиян и норвежцев? Однозначно! Итальянец Пеллегрино и француз Шанава блестяще выглядят в спринте, финн Нисканен и швед Хальварссон готовы блеснуть на «дистанции» А ведь есть и неувядающие Колонья и Харви, всегда добивающиеся результатов на крупных стартах.

Кто остановит Йохауг?

В женских лыжах существует интрига другого рода. Сможет ли кто-то остановить норвежку Терезу Йохауг, вернувшуюся после дисквалификации и не проигравшую ни одной дистанционной гонки на Кубке мира в текущем сезоне? Йохауг — семикратная чемпионка мира, но через две недели, скорее всего, её титул изменится. Вопрос лишь в том, как сильно. Кто знает, может быть, норвежка готова так хорошо, что замахнётся на великое достижение Вяльбе образца 1997-го? Но и помимо Йохауг в Норвегии полно сильных лыжниц: Ингвильд Остберг, Хейди Венг, да и Майкен Касперсен Фалла, похоже, сумела залечить полученную недавно травму стопы. Если норвежки не выиграют женскую эстафету, это будет сенсацией. А что же Россия? Если начинать с эстафеты, то в ней нас ждёт непростая борьба за медаль с Финляндией и Швецией. Дело в том, что у России есть три сильных этапа: Непряева, Белорукова и Седова точно побегут командную гонку, если не случится форс-мажора, однако над тем, кем дополнить четвёрку, тренерскому штабу ещё предстоит изрядно поломать голову. В личных гонках российские болельщики вправе рассчитывать на эту же тройку лидеров команды. Если максимально обобщать, то коронный вид Юлии Белоруковой — спринт, Анастасия Седова больше всего любит длинные дистанции, а Непряева — универсал, способный проявить себя и в спринте, и в классической «разделке». То есть гонок, где россиянки будут плестись где-то далеко в конце пелотона, на чемпионате мира быть не должно. Везде наши девушки могут бороться.

Куда летим?

К сожалению, в стане летающих лыжников всё не так радужно — там лавры, скорее всего, будут делить наши соперники. Хотя и у России есть определённые поводы для оптимизма. Честь нашей страны будет защищать Евгений Климов, этой зимой впервые в российской истории добывший победу на этапе Кубка мира. Стоит отметить и шансы девушек на медаль в командном турнире, который неожиданно был включён в программу чемпионата мира буквально перед стартом. А вот в лыжном двоеборье хороших новостей нет вообще: среди лидеров есть норвежцы, немцы, австрийцы. А россиян нет. Равно как и нет никаких предпосылок к тому, что на чемпионате мира спортсмены из нашей страны совершат чудо и поддержат лыжников в медальном зачёте.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Зеефельд, Австрия
Расписание финалов
21 февраля17:55. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал18:10. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
22 февраля18:15. Лыжное двоеборье. К-130 + Гонка преследования 10 км 23 февраля13:00. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км14:30. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 30 км16:30. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин К-130. Финал
24 февраля13:30. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал13:30. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал15:30. Лыжное двоеборье. Командный спринт. Трамплин К-130 + Эстафета 2х7,5 км16:45. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин К-130 26 февраля17:00. Лыжные гонки. Женщины. Гонка 10 км. Классический стиль18:15. Прыжки с трамплина. Женщины. Командные соревнования. Трамплин К-109 27 февраля16:00. Лыжные гонки. Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль18:15. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин К-109 28 февраля15:00. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км17:15. Лыжное двоеборье. К-109 + Гонка преследования 10 км 1 марта15:15. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4x10 км18:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин К-108. Финал
2 марта14:15. Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт 30 км. Свободный стиль16:45. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. К-109 + Эстафета 4х5 км18:00. Прыжки с трамплина. Микст. Трамплин К-108 3 марта15:00. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт 50 км. Свободный стиль.
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Лыжный спорт , Статьи , Сергей Устюгов , Евгений Климов , Хейди Венг , Александр Большунов , Тереза Йохауг
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