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Непряева: командный спринт на ЧМ нужно забыть 

РИА Новости + ещё 59 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская лыжница Наталья Непряева после командного спринта на чемпионате мира заявила, что эту гонку нужно забыть.
Непряева и Юлия Белорукова заняли 4-е место по итогам командного спринта, победу одержали шведки.
"Самочувствие было хорошим, я чувствовала себя достаточно уверенно, но немножко не получилось. Сейчас придется эту гонку забыть, думать о следующей. Все-таки у нас еще остается большая эстафета, в которой у нас есть неплохие шансы. Конечно, очень обидно", — заявила Непряева журналистам.
"Мне очень понравилось, как работали лыжи, особенно в финале. Соперницы даже откатывались немного на спуске. Знаю, что Юля (Белорукова) тоже очень сильно расстроилась. Это, безусловно, наш общий с ней провал. Не думаю, что на состоянии сказался вчерашний скиатлон", — добавила спортсменка.
По поводу расстановки по этапам российская лыжница заявила, что этот вопрос с ней не обсуждался.
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