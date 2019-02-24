Непряева: командный спринт на ЧМ нужно забыть

Российская лыжница Наталья Непряева после командного спринта на чемпионате мира заявила, что эту гонку нужно забыть.

Непряева и Юлия Белорукова заняли 4-е место по итогам командного спринта, победу одержали шведки.

"Самочувствие было хорошим, я чувствовала себя достаточно уверенно, но немножко не получилось. Сейчас придется эту гонку забыть, думать о следующей. Все-таки у нас еще остается большая эстафета, в которой у нас есть неплохие шансы. Конечно, очень обидно", — заявила Непряева журналистам.

"Мне очень понравилось, как работали лыжи, особенно в финале. Соперницы даже откатывались немного на спуске. Знаю, что Юля (Белорукова) тоже очень сильно расстроилась. Это, безусловно, наш общий с ней провал. Не думаю, что на состоянии сказался вчерашний скиатлон", — добавила спортсменка.

По поводу расстановки по этапам российская лыжница заявила, что этот вопрос с ней не обсуждался.