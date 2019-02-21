Протест сборной России на поведение Клебо отклонен 

Протест, поданный сборной России на поведение норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в полуфинале спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зеефельде отклонен, сообщает РИА "Новости".
Представитель Норвегии в полуфинале занял второе место, а россиянин Сергей Устюгов стал пятым и не смогу пробиться в решающий забег соревнований. Незадолго до финиша между представителем России и Клебо произошел контакт на трассе, по итогам которого Устюгов получил желтую карточку за нарушение правил обгона. Однако представители российской команды приняли решение подать апелляцию на поведение норвежского спортсмена.
После финиша Сергей толкнул Клебо. Спортсмены поговорили на повышенных тонах.
Ранее Устюгов назвал причину потасовки с норвежским лыжником.