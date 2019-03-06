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В Норвегии заговорили о наивности российских лыжников 

Lenta.ru + ещё 104 3 часа назад
Фото: Кадр: Wintersport // VGTV / YouTube
Норвежский журналист Лайф Велхавен, работавший на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, рассказал о проблемах сборной России по лыжным гонкам. Его слова приводит «Спорт Экспресс».
Велхавен заявил, что у сборной России есть проблемы с тактикой. Например, в 50-километровом марафоне российские лыжники позволили норвежцу Хансу Кристеру Холунну далеко уйти перед началом погони, а Александр Большунов неверно действовал на некоторых отрезках дистанции. У журналиста сложилось впечатление, что «русские наивны».
Он также поделился информацией о терапевтических исключениях в норвежской команде. По его словам, в сборной нет спортсменов, которые принимают препараты из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства.
После окончания чемпионата мира президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе негативно высказалась об использовании терапевтических исключений иностранными лыжниками. Она назвала их легализованным допингом и посчитала безобразием то, что практически у всех иностранцев есть терапевтические исключения на «очень серьезные препараты».
По итогам ЧМ российские лыжники завоевали пять серебряных и три бронзовые медали. Победителем медального зачета стала сборная Норвегии. У них в активе 25 наград: 13 золотых, пять серебряных и семь бронзовых.
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Лыжный спорт , Александр Большунов , Всемирное антидопинговое агентство
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