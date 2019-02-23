Устюгов расстроил маму из-за конфликта на чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что коллеги, друзья и родные поддержали его после инцидента на чемпионате мира в Зеефельде.

В пятницу в полуфинале спринтерской гонки между российским спортсменом и норвежцем Йоханнесом Клебо произошел небольшой конфликт. Устюгов говорит, что норвежец подрезал его на вираже, наступил на лыжи и лишил тем самым медали. В итоге норвежец пришел первым, а россиянин пятым. После финиша Устюгов подошел к Клебо, толкнул его, затем потрепал по щеке, сообщает РИА Новости.

Сборная России подала протест на действия Клебо, но он был отклонен. Результат Устюгова аннулировали и предъявили ему желтую карточку. Не исключено, что наказание ужесточат.

Российский лыжник заявил, что не остался без поддержки.

«Многие ребята звонили, писали, всячески меня поддерживали, говорили, что они на моей стороне, за что им всем большое спасибо. Это спорт, случается всякое». — сказал он.

Сергей отметил, что расстроилась даже его семья, мама.

«Я разговаривал с мамой и знаю, что она очень переживала по этому поводу. Но увидела, что я улыбаюсь, и отлегло», — отметил он.

Сергей Устюгов является двукратным чемпионом мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте).