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Устюгов отказался от участия в командном спринте на ЧМ 

ТК «Звезда» 23 февраля 2019
Фото: sergei86m, Instagram
Устюгов должен был бежать в командном спринте вместе с Александром Большуновым.
Российский лыжник Сергей Устюгов отказался от участия в командном спринте на чемпионате мира а австрийском Зефельде. По мнению его личного тренера Ивана Брагина, спортсмен сделал это из-за обостренного чувства справедливости.
Устюгов должен был бежать в командном спринте вместе с Александром Большуновым. Но после скиатлона, в котором Устюгов занял девятое место, чемпион заявил, что не имеет права участвовать в командном забеге.
Устюгов также не получил медаль и в личном спринте, который состоялся в четверг.
«Я считаю, что в нем говорит слишком обостренное чувство справедливости, он считает, что не должен занимать чужое место. После гонки он сказал, что будет справедливым, если побежит Глеб Ретивых, потому что он заслужил это право», — цитирует Брагина ТАСС.
В итоге вместе с Большуновым выступит Ретивых, который в личном спринте завоевал бронзу. По словам спортсмена, Устюгов в спринте выбрал неправильную тактику на забег, из-за чего получил такой результат.
Напомним, накануне Устюгова дисквалифицировали в спринте на чемпионате мира после перепалки спортсмена с норвежцем Йоханнесом Клебо.
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Лыжный спорт , Сергей Устюгов , Глеб Ретивых , ИТАР-ТАСС
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