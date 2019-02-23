«Чувырлы, которые не пустили тебя на Олимпиаду, пребывают в забвении». Губерниев — о триумфе Никитиной в Кубке мира

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил российскую скелетонистку Елену Никиту с победой в общем зачете Кубка мира. 26-летняя спортсменка стала недосягаемой для своей ближайшей преследовательницы немки Тины Херманн по итогам заключительного этапа в канадском Калгари. Россиянка набрала 1663 очка, а представительница Германии — 1597 баллов. — Ребята, эта красивая девушка впервые в истории российского спорта выиграла Кубок Мира по скелетону! Елена Никитина — виват! Просто молодец! Чувырлы, которые не пустили тебя на Олимпиаду, пребывают в забвении! А Лена Никитина — звезда мирового спорта! И замечательная девушка! Ленка — горжусь! — написал Губерниев в своем Инстаграме. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) 23 Фев 2019 в 11:52 PST Никитина стала вторым представителем России, завоевавшим Кубок мира по скелетону. Ранее подобное достижение покорялось Александру Третьякову в сезоне-2008/09. Напомним, Никитина является бронзовым призером Олимпиады-2014, двукратным призером чемпионатов мира, а также двукратной чемпионкой Европы. Никитина и ряд других российских скелетонистов были рекомендованы Олимпийским комитетом России для выступления на Олимпиаде-2018 года, однако Международный олимпийский комитет не пригласил этих спортсменов в Пхенчан.