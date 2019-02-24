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Тренерское фиаско: почему лыжницы провалили решающую гонку 

Газета.Ru 3 часа назад
Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова неудачно выступили в командном спринте на чемпионате мира в Австрии, заняв лишь четвертое место. «Газета.Ru» — о том, по чьей вине произошел проигрыш наших спортсменок.
Наталья Непряева и Юлия Белорукова, лидеры сборной России, омрачили потенциально победную командную гонку на чемпионате мира, заняв только четвертое место. Чемпионками мира в итоге стали шведки Стина Нильссон и Мая Дальквист. Вслед за ними финишировали представительницы Словении Катя Вишнар и Анамария Лампич, а замкнули тройку лидеров норвежские лыжницы Ингвильд Флугстад Эстберг и Майкен Касперсен Фалла.
Проигрыш российских лыжниц вызывает много вопросов к тренерскому штабу сборной.
Во-первых, совершенно шокировал настрой Непряевой и Белоруковой, которые, как казалось, переоценили свои возможности. Во-вторых, загадкой стало, почему финишером выбрали Белорукову, даже не обсудив этот момент с Непряевой. Но обо все по порядку.
В сборной ставилась задача взять в гонке золото. Об этом сказала и сама Непряева. Провал она объяснила тем, что просто «чуть-чуть не получилось». Но по факту в действиях наших лыжниц была видна непривычная самоуверенность, за которую они впоследствии и были наказаны.
«Тяжело было уже с самого начала, но я считала, что у нас все под контролем. Немножко не справились, чуть-чуть не хватило. Конечно, есть расстройство, это была наша гонка. Хотелось бы, конечно, большего», — заявила Непряева в эфире «Матч ТВ».
На первых кругах Непряева явно экономила силы, а под конец накатила так, что едва не упала.
Но уже тогда, видимо, катилась с мыслью, что гонка складывается не в ее пользу. Налицо неправильное распределение сил по ходу гонки, за что отвечает и тренерский штаб, и сама спортсменка. А Белорукова фактически зарыла шансы России на победу, сломя голову побежав вперед наперекор азам гонок.
Нельзя исключать, что к финалу Непряева и Белорукова уже перегорели. В квалификации они не разменивались на экономию сил, уверенно выходя в следующий раунд.
Все складывалось слишком легко, и это тоже не могло не повлиять на настрой российских лыжниц.
В финале девушки лишь раз заняли лидирующую позицию. Белоруковой эстафета была передана спустя две секунды после лидера, и Юлия тут же по-дилетантски рванула вперед. (Та же участь, к слову, постигла и Александра Большунова, который не выдержал на финише и был отыгран тактически грамотным норвежцем Йоханессом Бё).
Разница стала колоссальной именно за счет тактики, где россияне сделали упор исключительно на скорость, однако моменты выносливости и спуска будто и вовсе не отрабатывали.
А рывок Белоруковой был подобно выброшенному белому флагу.
Непряева и Белорукова были так раздосадованы поражением, что с трудом нашли какие-то слова, оправдываясь за результат. Но интересна стала одна упомянутая Натальей деталь — порядок выступления в гонке с ней никто не обсуждал. Об этом она говорила еще в субботу, заметив, что «пока неясно, кто будет бежать первым». В конце концов оказалось, что тренеры сборной не посчитали нужным согласовать этот момент с лидером команды.
«Обсуждали ли распределение по этапам? Со мной ничего не обсуждалось. Сейчас уже бессмысленно кулаками махать. До этого казалось, что и я, и Юля в достаточно хороших кондициях»», — с горечью заметила Непряева.
В сборной России уверены — неудача девушек связана и с состоянием лыж.
Тренер национальной команды Сергей Турышев рассказал, что у мужчин не было проблем, а вот Непряева и Белорукова ехали труднее, чем их соперницы.
«У Белоруковой, как нам всем показалось, лыжи на скольжение вниз работали не так, как нам хотелось бы. Непряева хоть кого-то накатывала — у нее ехали не хуже, чем у остальных, Белорукова никого не накатывала. Юля неплохо себя чувствовала, но сыграл фактор скольжения лыж», — сказал Большунов.
Слова тренера имеют резон, поскольку во время спуска Непряева была единственной, кто накатывал. Но как можно перед важнейшей гонкой не привести в идеальном состояние лыжи — большой вопрос. У всех остальных спортсменок они ехали идеально. В последних соревнованиях уже не в первый раз именно у сборной России есть эта проблема.
Как бы то ни было, ошибок было допущено слишком много, а в совокупности все это привело к полной несостоятельности в гонке. Говоря о недостатках лыж, Турышев отводит внимание от других важнейших факторов — настроя и тактики. К тому же, если Непряева утверждает, что с ней не обсуждали распределение, то встает вопрос и о коммуникации в сборной, отсутствие которой вылилось в четвертое место. И отвечать здесь должны не спортсмены, которые ехали в полном непонимании, а именно тренеры.
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Лыжный спорт , Видео , Статьи , Сергей Турышев , Стина Нильссон , Александр Большунов , Анамария Лампич , Катя Вишнар , Газета.Ru
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