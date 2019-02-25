О чём говорили в день отдыха на ЧМ по лыжным видам спорта

Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр выступил с критикой норвежки Терезы Йохауг . Он поставил под сомнение её высказывания двухлетней давности по поводу того, что допинг попал в её организм случайно. Александр Большунов и Мартин Сундбю рассказали, о чём говорили во время церемонии награждения после скиатлона, а российский тренер Юрий Бородавко объяснил, почему его подопечные не примут участие в мужском и женском марафонах.

В понедельник на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде спортсмены отдыхали перед гонками с раздельного старта. Однако и в перерыве между стартами не обходится без скандалов и неоднозначных ситуаций.

Один из лидеров нынешнего сезона и победительница скиатлона Тереза Йохауг подверглась критике со стороны австрийца Йоханнеса Дюрра. Лыжник решил припомнить норвежке допинговый скандал 2016 года, после которого та отбывала 18-месячную дисквалификацию.

В интервью норвежскому изданию Expressen он пожаловался на то, что к спортсменам из Скандинавии применяются менее строгие требования, так как они «рождаются с лыжами на ногах». В то же время успехи их соперников из других стран вызывают гораздо больше вопросов и подозрений. Однако, по его мнению, всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

«История Терезы была подготовлена заранее. Она просто вышла к СМИ и сказала: «О нет, так получилось, что я использовала этот крем. Я понятия не имела, что в нём!». Затем это растиражировали в прессе. В отличие от неё, я честно признал, что осознанно принимал допинг. Думаю, рассказ Йохауг — выдумка», — предположил австриец.

Напомним, что в октябре 2016 года в организме Йохауг был обнаружен анаболический стероид. По словам спортсменки, запрещённый препарат попал в её организм случайно, через бальзам для губ. Это подтвердил и врач национальной команды Фредерик Бендиксен, однако Антидопинговое агентство Норвегии признало лыжницу виновной.

Сам Дюрр оказался в центре допинговой скандала двумя годами ранее. Во время Олимпийских игр в Сочи он был уличён в применении эритропоэтина и отстранён от соревновательной деятельности до февраля 2016 года.

Норвежка предпочла не отвечать на обвинения в свой адрес. Она призналась, что за три года привыкла к подобным высказываниям и психологически к ним готова.

«Он говорит то, что хочет. Я не буду комментировать его заявление. Знаю, что эта история будет преследовать меня всю жизнь. Люди могут верить во всё, что хотят. Я же уверена в том, что всё было именно так, как я говорила», — отметила Йохауг.

Главный тренер женской сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен также отказался отвечать на вопросы журналистов по поводу слов Дюрра.

«Если у вас есть вопросы о допинге, мы рассмотрим их позже. Буду рад ответить на них весной или летом. Но сейчас нам нужно готовиться к гонкам», — сказал специалист.

Ранее за Йохауг вступились и российские лыжницы. Бронзовый призёр ЧМ Наталья Непряева отметила, что допинговая история никак не повлияла на её отношение к норвежке.

«Тереза стойко перенесла эту ситуацию, и то, что случилось с ней врагу не пожелаешь. Я ей почему-то верю. Она доказала, что сильна духом. Уверена, что 80% спортсменок сломались бы после того, что ей пришлось пережить», — цитирует Непряеву «Спорт Экспресс».

В свою очередь, Анастасия Седова восхитилась талантом олимпийской чемпионки и добавила, что именно на таких спортсменов, как она, стоит равняться.

Если российские лыжницы готовы встать на защиту именитой норвежки, то у мужчин до подобных отношения далеко. Обоюдные обвинения и насмешки между представителями двух стран не утихают. Конфликт Сергея Устюгова и Йоханнеса Клебо плавно перешёл в «противостояние» вне трассы Александра Большунова и Мартина Сундбю.

На церемонии награждения по итогам скиатлона, где российскому спортсмену не хватило нескольких секунд до победы, было заметно, что соперники о чём-то активно переговариваются. По словам Большунова, он попытался убедить норвежца в том, что третье место не стоит оценивать как положительный результат.

«Собирался сказать Мартину: «Тебе нужно отправиться домой и тренироваться. Бронза — это недостаточно хорошо». Именно это я пытался ему донести на подиуме, но потом мы разошлись. Я хочу выиграть золото. День не будет идеальным, пока не возьму его», — приводит его слова Dagbladet.

При этом Сундбю не остался в долгу и решил поинтересоваться у россиянина, как тот ощущает себя после завоевания серебряной награды.

«Он был совсем не рад. Тогда я сказал: «Тебе нужно проще относиться к этому. Медаль — это прекрасно. Ты обязательно выиграешь в среду». Таким образом я решил оказать на него давление», — признался Сундбю.

Накануне было за что себя корить и российским лыжницам. Они упустили возможность побороться за медали в командном спринте и заняли лишь четвёртое место. Финишёром гонки была Юлия Белорукова и именно её выступлением остались недовольны болельщики.

Тогда спортсменка решила обратиться к критикам на своей странице в Instagram. Она призвала относиться философски к поражениям и получать удовольствие от любых результатов.

«Я хотела написать здесь много умных слов, для кого-то даже незнакомых. Но потом сходила поесть и передумала. Единственное, что могу сказать: умейте проигрывать, и вам будет легче жить. А ещё всегда любите и принимайте свой путь… Совершайте ошибки и делайте выводы, но самое главное, кайфуйте!», — написала Белорукова.

Тем временем, тренерский штаб сборной России объявил составы женской команды на предстоящую гонку с раздельного старта. Помимо Непряевой, Седовой и Белоруковой в него вошла Алиса Жамбалова

Кроме того, тренер Юрий Бородавко рассказал, кто из его подопечных не примет участие в марафонах.