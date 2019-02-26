Побитый Устюговым норвежец отказался стартовать на ЧМ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не выступит в гонке на 15 км классическим стилем на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зеефельде.

По информации VG, лыжник принял решение пропустить гонку из-за неуверенности в успехе.

«После беседы с тренером Монсеном Клебо решил уступить место Сьюру Рете. Он почувствовал, что Сьюр сможет выступить лучше него. Это очень благородный поступок, я восхищён решением Йоханнеса», — приводит издание слова тренера сборной Норвегии Эйрика Мюр Носсума.

Клебо на проходящих соревнованиях уже выиграл две золотые медали: в спринте и в командном спринте вместе с Эмилем Иверсеном.

Кроме того, норвежец лидирует в общем зачёте Кубка мира в текущем сезоне.

Имя Клебо связано со скандалом вокруг россиянина Сергея Устюгова . На трассе норвежец подрезал российского лыжника, и после гонки Устюгов толкнул его и похлопал по щекам. За неспортивное поведение результаты Устюгова (9-е место) были аннулированы.

Как писал News.ru, Большунов отказался радоваться серебру ЧМ из-за норвежца.