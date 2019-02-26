Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Побитый Устюговым норвежец отказался стартовать на ЧМ 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не выступит в гонке на 15 км классическим стилем на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зеефельде.
По информации VG, лыжник принял решение пропустить гонку из-за неуверенности в успехе.
«После беседы с тренером Монсеном Клебо решил уступить место Сьюру Рете. Он почувствовал, что Сьюр сможет выступить лучше него. Это очень благородный поступок, я восхищён решением Йоханнеса», — приводит издание слова тренера сборной Норвегии Эйрика Мюр Носсума.
Клебо на проходящих соревнованиях уже выиграл две золотые медали: в спринте и в командном спринте вместе с Эмилем Иверсеном.
Кроме того, норвежец лидирует в общем зачёте Кубка мира в текущем сезоне.
Имя Клебо связано со скандалом вокруг россиянина Сергея Устюгова. На трассе норвежец подрезал российского лыжника, и после гонки Устюгов толкнул его и похлопал по щекам. За неспортивное поведение результаты Устюгова (9-е место) были аннулированы.
Как писал News.ru, Большунов отказался радоваться серебру ЧМ из-за норвежца.
News.ru: последние новости
Большунов отказался радоваться серебру ЧМ из-за норвежца Вяльбе прокомментировала отказ Устюгова бежать эстафету на ЧМ Российские лыжницы остановились в шаге от медалей ЧМ
Комментарии46
Лыжный спорт , Видео , Сергей Устюгов
Читайте также
Видео
Американец увидел турнир MMA в России и «обезумел»
MMA
Кержакова объявили в «розыск»
Футбол
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Шипулин нашёл новое занятие
Биатлон
Россия оказалась на пороге мирового скандала
Биатлон Статьи
Побитый Устюговым норвежец отказался стартовать на ЧМ
Лыжный спорт
Сдержал слово: Уткин шокировал интернет-юзеров
Футбол
Кержакова разыскивают судебные приставы
Футбол Статьи
В сборной России назвали «сранью» скандал с Логиновым
Биатлон
Копье или шприц: как допинг убил карьеру россиянина
Легкая атлетика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение