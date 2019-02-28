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Стали известны подробности задержания лыжников на ЧМ 

Газета.Ru + ещё 34 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Никита Крюков прокомментировал информацию о задержании девяти лыжников в результате антидопингового рейда, проведенного австрийской полицией в Зеефельде, передает "МК".
Спортсмен отметил, что знает о том, что казахстанский лыжник Алексей Полторанин не вышел на старт индивидуальной гонки чемпионата мира. Пока неизвестно, связан ли пропуск соревнования лыжником с рейдом.
"Я слышал об этой истории. Знаю, что сегодня Алексея Полторанина не допустили до гонки, хотя у него был очень хороший шанс и он мог побороться за медали. Но буквально перед стартом пришли… Что там происходит, я не знаю. На связь он пока не выходит. Переживаю сильно за него и весь этот случай. Все равно у нас существует славянско-российское братство. Не могу за кого-то говорить — кто чист, а кто нет, — но, зная Алексея, могу сказать, что он чистый спортсмен. Летом провели даже один совместный сбор, вместе готовились. Знаю его методику. Пока все эти обвинения шиты белыми нитками", — поделился мнением Крюков.
Отмечается, что в Австрии нарушение антидопинговых правил является уголовным преступлением. На данный момент там проходит мировое первенство по лыжным видам спорта.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ждут доказательств использования допинга их лыжником.
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Лыжный спорт , Алексей Полторанин , Никита Крюков
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