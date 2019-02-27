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WADA подтвердило содействие в арестах лыжников 

Газета.Ru + ещё 4 27 февраля 2019
Фото: Reuters
Всемирное антидопинговое агенство (WADA) признало, что содействовало арестам лыжников, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил во время чемпионат мира, передает "Советский спорт".
По словам пресс-службы, задержание лыжников производились при содействии отдела разведки и расследований.
27 февраля стало известно, что полиция проводит рейд в Зефельде из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.
"WADA подтверждает, что связывалась с правоохранительными органами в связи с рейдами и арестами в Австрии и Германии", — говорится в сообщении организации.
Отмечается, что проверки являлись частью более масштабной полицейской операции, связанной с поимкой преступников из ряда европейских стран.
Ранее пять лыжников были арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга.
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Лыжный спорт , Всемирное антидопинговое агентство , МВД , Советский спорт
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