WADA подтвердило содействие в арестах лыжников

По словам пресс-службы, задержание лыжников производились при содействии отдела разведки и расследований.

27 февраля стало известно, что полиция проводит рейд в Зефельде из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

"WADA подтверждает, что связывалась с правоохранительными органами в связи с рейдами и арестами в Австрии и Германии", — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что проверки являлись частью более масштабной полицейской операции, связанной с поимкой преступников из ряда европейских стран.

Ранее пять лыжников были арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга.