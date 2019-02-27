Иностранных лыжников поймали за переливанием крови на чемпионате мира

Австрийская полиция задержала пятерых спортсменов в рамках дела об употреблении и распространении допинга на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде. Об этом говорится в сообщении Федеральной полиции страны.

В ведомстве сообщили, что были задержаны пять лыжников: двое из Австрии, один из Казахстана и двое из Эстонии. Отмечается, что речь идет о расследовании деятельности глобальной допинговой сети.

По информации АР, один из спортсменов, арестованных перед началом мужской индивидуальной гонки, делал себе переливание крови.