Российский лыжник завоевал медаль чемпионата мира

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке на дистанции 50 километров свободным стилем на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Победителем гонки стал норвежец Ханс Кристер Холунд, прошедший дистанцию за один час, 49 минут и 59,3 секунды. Большунов отстал от лидера на 27,8 секунды. На третьем месте расположился еще один норвежец Шур Рете (+57,8 секунды).

Для сборной России медаль Большунова стала восьмой на чемпионате мира. В активе команды теперь пять серебряных и три бронзовых награды.