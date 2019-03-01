Российские лыжники снова проиграли норвежцам

Эта награда стала седьмой для подопечных Елены Вяльбе, однако россияне так и не могут открыть счёт золотым медалям. Ключевым в гонке стал заключительный этап, на котором трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клэбо убежал в отрыв от Сергея Устюгова и принёс победу своей команде. Россияне уступили победителям 38,8 секунды. Третье место заняла команда Франции с отставанием 1.01,0 минуту.

Как сообщал News.ru, лидеры сборной России Александр Большунов и Наталья Непряева не примут участие в марафонских гонках в заключительный уикенд чемпионата.