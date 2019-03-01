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Российские лыжники снова проиграли норвежцам 

News.ru 14 часов назад
Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
Мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Андрея Ларькова, Александра Бессмертных, Александра Большунова и Сергея Устюгова завоевала серебряные награды в эстафете на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.
Эта награда стала седьмой для подопечных Елены Вяльбе, однако россияне так и не могут открыть счёт золотым медалям. Ключевым в гонке стал заключительный этап, на котором трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клэбо убежал в отрыв от Сергея Устюгова и принёс победу своей команде. Россияне уступили победителям 38,8 секунды. Третье место заняла команда Франции с отставанием 1.01,0 минуту.
Как сообщал News.ru, лидеры сборной России Александр Большунов и Наталья Непряева не примут участие в марафонских гонках в заключительный уикенд чемпионата.
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