Губерниев раскритиковал Вяльбе в прямом эфире

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе перекрестилась во время финиша масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года и была раскритикована за это журналистом Дмитрием Губерниевым. Об этом сообщает Sports.ru.

Масс-старт на 50 километров на чемпионате мира-2019 состоялся накануне. Гонку выиграл норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн, а вторым стал россиянин Александр Большунов

Незадолго до финиша, как было видно на трансляции гонки каналом Матч ТВ, президент ФЛГР Елена Вяльбе перекрестилась.

«Нашему тренерскому штабу нужно не креститься, а продумывать тактику», — посоветовал Губерниев, комментировавший масс-старт.

Журналист добавил, что «у нас такое не принято, а у норвежцев работает», не уточнив, подразумевает ли крестное знамение или тактическую подготовку как способ добиться победы.

Полторы недели назад Елена Вяльбе раскритиковала Дмитрия Губерниева за «жесткие», «обидные» и «оскорбительные» оценки в эфире в адрес спортсменов и тренеров, а в пример привела то, как комментатор назвал биатлониста Мартена Фуркада, «великого человека», свиньей.