Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Губерниев раскритиковал Вяльбе в прямом эфире 

Рамблер + ещё 50 15 часов назад
Фото: ТАСС
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе перекрестилась во время финиша масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года и была раскритикована за это журналистом Дмитрием Губерниевым. Об этом сообщает Sports.ru.
Масс-старт на 50 километров на чемпионате мира-2019 состоялся накануне. Гонку выиграл норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн, а вторым стал россиянин Александр Большунов.
Незадолго до финиша, как было видно на трансляции гонки каналом Матч ТВ, президент ФЛГР Елена Вяльбе перекрестилась.
«Нашему тренерскому штабу нужно не креститься, а продумывать тактику», — посоветовал Губерниев, комментировавший масс-старт.
Журналист добавил, что «у нас такое не принято, а у норвежцев работает», не уточнив, подразумевает ли крестное знамение или тактическую подготовку как способ добиться победы.
Полторы недели назад Елена Вяльбе раскритиковала Дмитрия Губерниева за «жесткие», «обидные» и «оскорбительные» оценки в эфире в адрес спортсменов и тренеров, а в пример привела то, как комментатор назвал биатлониста Мартена Фуркада, «великого человека», свиньей.
Комментарии2
Лыжный спорт , Александр Большунов
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
Пьяный Емельяненко устроил погром и взбесил ДПС
MMA Прочее
Пока Универсиада 2019 в России — полный провал
Зимние виды спорта Статьи
Боец UFC едва не подрался с менеджером Нурмагомедова
MMA
Дебошира Емельяненко лишили самого главного
MMA
Шумахера заметили впервые с 2013 года
Автоспорт
Футболист резал лезвием соперников во время игры
Футбол
Провал Медведевой и сюрприз Загитовой: чего ждать от ЧМ
Фигурное катание Статьи
Боец UFC получил травму во время празднования
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение