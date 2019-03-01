ЧМ по лыжным гонкам 2019. Россия проиграла Норвегии в мужской эстафете

Как радоваться серебру чемпионата мира в мужской эстафете, если тренер обещал золото. Гонка показала, что Устюгов Клебо не соперник.

Крамер ставит на Россию

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зеефельде преодолел большую часть дистанции и выкатился на финишную прямую. Наши лыжники в каждой из четырёх состоявшихся гонок неизменно поднимались на пьедестал. Огорчали болельщиков только два момента: «ноль» в графе золотых медалей и отсутствие среди призёров двукратного победителя прошлого чемпионата мира Сергея Устюгова. В первый день весны у сборной России была реальная возможность исправить оба недоразумения. В мужской эстафете 4х10 км наша команда выглядела единственной, способной навязать борьбу Норвегии в споре за победу. Букмекеры и большинство специалистов называли главным фаворитом Клебо и компанию, но у тренера российской команды Маркуса Крамера было на этот счёт особое мнение. Он однозначно заявил норвежской прессе, что эстафета завершится триумфом России. Крамер действительно что-то знал? Или просто мотивировал своих ребят? Ответ могли дать только 40 километров тяжёлой работы по неприятной и промокшей от дождя трассе.

Ларьков загнал норвежца

На первом этапе у сборной России выступал Андрей Ларьков , которому буквально пары секунд не хватило до бронзы в классической «разделке». Главным ориентиром для него, конечно, был Эмиль Иверсен. Именно норвежец сразу возглавил группу. Андрей держался четвёртым-пятым и контролировал ситуацию. Половина первого этапа осталась позади, а лидирующая группа насчитывала аж 12 команд. Никто не собирался форсировать события, тем более лыжи не у всех работали лучшим образом. И Ларькову, и Иверсену приходилось прикладывать немало усилий, чтобы держать темп. Какое-то время в роли лидера себя попробовал Оскар Свенссон, но затем сел за Иверсеном и итальянцем Майколем Растелли.

Дремотное спокойствие нарушил Ларьков. За 2 км до финиша этапа Андрей выбрался на первое место и рванул вперёд. Ускорение подхватили Иверсен и американец Эрик Бьорнсен . Вскоре к ним переложился немец Себастьян Айзенлауэр . Казалось, атака больших дивидендов беглецам не принесла, но тут Ларьков предпринял повторный рывок. Норвежец и немец россиянина не отпустили, но устали так, что после финиша долго не могли прийти в себя, лёжа на мокром австрийском снегу. Иверсену даже потребовалась помощь медиков.

Бессмертных играет на нервах

Ларьков отправил в гонку Александра Бессмертных в плотной связке с соперниками из Норвегии и Германии. Американцы, шведы и французы были не так далеко, а всего в десяти секундах умещались 10 команд. Бессмертных на втором этапе соревновался со своим обидчиком в классической «разделке» Мартином Йонсрудом Сундбю. Лидеры не стали наращивать преимущество, а потому многочисленная группа за несколько сотен метров вновь собралась вместе. Стоило Сундбю взвинтить скорость, как за Бессмертных стало тревожно. Саша поймал небольшой просвет и бежал в районе седьмой позиции. Результатом рывка норвежца стало сокращение группы лидеров до семи команд. Россиянин, к счастью, отбор прошёл. Тут же были сборные Швеции, Финляндии, США, Германии и Франции. На несколько минут семёрка превратилась в четвёрку. Француз, немец и американец нашли в себе силы подтянуться к признанным «классистам», но вскоре вновь стали отставать.

Бессмертных работает, лыжи — не очень

Бессмертных бежал последним в лидирующей группе, но ситуацию держал под контролем. В начале третьего круга второго этапа лучшие сбавили темп. Проверил оппонентов на прочность Йиво Нисканен — Сундбю и Бессмертных проверку прошли, а вот Калле Хальфварссон заметно «наелся» и стал отставать. К сожалению, и у второго россиянина лыжи были готовы не идеально. Было заметно, что норвежцу бег даётся легче как раз за счёт отличной работы инвентаря. Надо отдать должное Бессмертных. При очевидных проблемах с лыжами он смог усидеть за монстрами «классики» Сундбю и Нисканеном. Фантастическая троица одновременно передала эстафету. Шведы поймали уже почти полминуты. Французы и немцы держались в 40 секундах от лидеров. Сборная России первую половину гонки прошла здорово, но, чтобы рассчитывать на золото, нужно было привозить Устюгову хороший задел. Выполнять эту задачу предстояло Александру Большунову

По плану Норвегии

Россиянин в свойственной ему манере вышел на первое место и повёз за собой обыгравшего его в скиатлоне Сьюра Рёте и финского ветерана Матти Хейккинена . Правда, рвать жилы Саша не стал, что позволило шведу Йенсу Бурману «съесть» полминуты. Другое дело, что погоня отняла у него очень много сил. Большунов несколько раз дёргал группу лидеров, но к последнему кругу этапа сбросить норвежца и финна не удалось. Да ещё и француз восстал из небытия. Клеман Парисс настиг Бурмана, поработал с ним какое-то время, а затем оставил шведа в одиночестве и догнал лидеров. Впрочем, долго работать в темпе относительно свежих соперников Клеману не удалось. До передачи эстафеты оставалось всего ничего, а такого необходимого отрыва от Норвегии всё не было. Разборка лучших оказалась слишком крутой для Хейккинена, техника которого развалилась на глазах.

Серебро в кармане

Большунов всё прекрасно понимал и из последних сил старался хоть на сколько-нибудь сбросить приставучего Рёте. Не получилось. То, чего все ждали с самого начала эстафеты, стало реальностью. Сергей Устюгов и Йоханнес Клебо должны пройти 10 км рука об руку. Два самых харизматичных лыжника мира, едва не подравшиеся после первой гонки чемпионата, сражались за золото для своих стран. Доводить дело до финишного спринта для Устюгова было смерти подобно. Нужно было найти момент и рискнуть. Серебро в любом случае от сборной России никуда бы не делось — финны и французы были заняты разборками за бронзу и замахиваться на большее не думали.

Устюгов против Клебо не сдюжил