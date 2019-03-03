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Губерниев затроллил крестившуюся Вяльбе 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: скриншот «Матч ТВ»
Комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» обратил внимание на действия президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.
Вяльбе перекрестилась в тот момент, когда российский лыжник Александр Большунов пытался догнать норвежца Ханса Кристера Холунда на заключительной гонке чемпионата мира в австрийском Зеефельде. Увидев жест главы ФЛГР, Губерниев заявил, что тренерскому штабу нужно не креститься, а продумывать тактику. Он отметил, что российская команда не делает этого, а у норвежцев это работает.
Большунов занял второе место в гонке на дистанции 50 километров свободным стилем. Победителем стал Холунд.
Губерниева затравили после скандала с российским биатлонистом
Перед началом чемпионата мира Вяльбе выступала с критикой Губерниева. Она пообещала оградить спортсменов от интервью журналиста и назвала его шоуменом, а не спортивным комментатором.
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Лыжный спорт , Александр Большунов , Дмитрий Губерниев
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