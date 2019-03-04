«Подумайте, кому выгодно вредить успешной Австрии». Россию обвинили в заговоре?

Оказывается, схваченный при переливании крови австрийский лыжник (и снятый на видео) — это фальшивая акция. И есть тот, кто её спланировал.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в Зеефельде получился нерядовым. Сборные России и Норвегии обновили медальные рекорды, Устюгов расклеился после потасовки с Клэбо, Сундбю негодовал после победы норвежцев в биатлоне, а Вяльбе называла вещи своими именами. И, конечно, куда же без допинг-скандала, который может оказаться фальшивой акцией.

Рекорд — это здорово! Или нет?

Результат чемпионата мира для сборной России получился противоречивым. С одной стороны, есть восемь медалей — пять серебряных и три бронзовые, и это рекорд для нашей команды аж с 2001 года. Но с другой стороны, наша команда не завоевала ни одной золотой награды и, вопреки предстартовым ожиданиям, вообще никак не смогла побороться со сборной Норвегии. Норвежцы в Зеефельде блистали, завоевав 10 наград из 12 возможных — это тоже рекорд. Примечательно, что в четырёх мужских личных гонках у Норвегии четыре разных чемпиона, у женщин в четырёх — два: Терезе Йохауг всё ещё не знает поражений в дистанционных гонках.

У наших мужчин лидером сборной стал Александр Большунов — два личных серебра, два командных. Никак ему не удаётся разрушить своё проклятье вторых мест! А вот за Глеба Ретивых можно только радоваться: серебро и бронза в спринтах — это его первые награды на таком уровне.

В пассив чемпионат мира себе заносит Сергей Устюгов . Самое начало было многообещающим — лучшее время в квалификации в спринте. Но потом было столкновение с Клэбо, потасовка с ним на финише, дисквалификация. Всё это выбило Устюгова из колеи. Да и готовность к турниру, видимо, была неидеальной. В итоге у него только серебро эстафеты, да и то вымученное. Конечно, стоит высоко стоит оценить работу женской сборной. Да, медалей всего две, но главное, что в эстафете не отдали своё — бронзу. В личных дистанционных гонках бороться с норвежками и шведками россиянкам пока объективно тяжело. Нужно прибавлять.

У вас была какая-то тактика?

Легендарный вопрос стоило задавать спортсменам и тренерам сборной России едва ли не после каждой гонки. Проблема отсутствия командной работы впервые в сезоне ярко проявилась на предпоследнем этапе «Тур де Ски», когда Устюгова, претендовавшего на победу, никто из партнёров не подтянул повыше — все убежали рубиться за высокие места сами. Чемпионат мира показал, что проблема стоит остро. Выходит парадоксальная ситуация: наша лыжная сборная — сплочённая и дружная команда вне трассы, но на лыжне почему-то каждый бьётся сам за себя. Или, по крайней мере, договорённости, достигнутые «на берегу», не работают.

Это касается и гонок не с общего старта. В спринте наши спортсмены выбирали не лучшее решение — уходить первыми на решающий спуск. Неужели в команде не обсуждали, что такая нетерпеливость не приводит ни к чему хорошему — соперники неизменно накатывают?

В итоге после марафона возмутился даже норвежец Сундбю: «Соперники просто отдают нам золото. Командная тактика не должна работать в лыжных гонках, но она принесла нам успех уже на двух чемпионатах мира подряд. Как нам позволяют делать подобное?»

Мотив сборной России можно понять — мы хотим побеждать максимально честно, прозрачно и чисто, пока норвежцы что-то там хитрят и мудрят. Но побеждать не получается. Так что, может, действительно стоит применять тактику? В конце концов, объявлять о её использовании во всеуслышание не обязательно. А если получится победить — всем будет уже всё равно.

«Лучшие среди здоровых»

Терапевтические исключения — это что-то вроде командной тактики. Вроде и использовать не запрещено, но как-то всё это не в духе честной спортивной борьбы. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе такой подход совершенно не приемлет, о чём и рассказала после окончания чемпионата мира со свойственной ей открытостью и откровенностью: «Мы лучшие среди здоровых, и это тоже приятно. Считаю, что это уже на самом деле безобразие, практически у всех спортсменов есть терапевтические исключения на очень серьёзные препараты. Не буду стесняться, уже это говорила: это легализованный допинг. В нашей команде ни у одного спортсмена нет терапевтических исключений, ни на какие препараты вообще! Здесь тоже какой-то перебор есть со стороны определённых стран», — рубанула с плеча Елена Валерьевна. Вяльбе «определённые страны» не называет. Но вы понимаете, о ком речь, правда?

Австрийский допинг-скандал — провокация?

Был на чемпионате мира и нелегализованный допинг. Будут и жёсткие наказания, потому что спортсменов поймали с поличным. Кто-то, как казах Полторанин, уже сознался. Обо всей этой истории, включающей и жуткого доктора, и секретную лабораторию, мы уже писали.

А пока идёт расследование, появляются странные высказывания. Даже правильнее — дурацкие. Например, глава Австрийского лыжного союза Петер Шрёкснадель считает, что антидопинговый рейд, проведённый совместными силами полицейских Австрии и Германии, — это заговор. «Мне кажется, это была фальшивая акция, особенно учитывая то, что она была организована на чемпионате мира. Подумайте, кому выгодно навредить нам. Есть те, кому не нравится, что мы успешны», — Шрёкснадель задал всем поклонникам лыж поистине неразрешимую загадку.

На домашнем турнире сборная Австрии была хороша в прыжках с трамплина и в лыжном двоеборье. В лыжных гонках всё довольно скромно: у мужчин в личных гонках лучшее место — 30-е, у женщин — восьмое. С кем там секретная грандиозная битва? Со Швейцарией?

Ну, либо всё это выгодно главному спортивному мировому злу — то есть России. В конце концов, у наших спецслужб наверняка есть ресурсы, чтобы провести хитрую спецоперацию: наверняка немецкий доктор — это законспирированный агент. И он по заданию сверху вставил иголки в руки несчастного австрийского лыжника, вызвал полицию и снял всё это на камеру.

Губерниев против Вяльбе

Вы, кстати, помните, с чего начинался разогрев перед чемпионатом мира в России? Всё началось с упорного противостояния Елены Вяльбе и Дмитрия Губерниева, который, вопреки воле президента федерации, готовился вторгаться в спортивную и личную жизнь спортсменов так настойчиво, что его даже хотели отстранить от работе на чемпионате мира.

Эта история вряд ли была наиграна — люди действительно отстаивали свои точки зрения. А попутно раскрутили чемпионат мира, привлекая к нему людей, далёких от лыж. Когда начались сами гонки, скандал мгновенно потух, а аудитория осталась и переживала за тех, кто этого заслуживал, — за спортсменов. Спорный способ привлечения публики, но действенный!