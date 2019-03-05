Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вяльбе пожаловалась на агрессию Губерниева 

Lenta.ru + ещё 3 9 часов назад
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛРГ) Елена Вяльбе пожаловалась на работу комментатора Дмитрия Губерниева. Ее слова приводит ТАСС.
Вяльбе заявила, что слышит агрессию от Губерниева в свой адрес, из-за чего ограничила общение российских лыжников с журналистом.
«Этот безумный пиар не нужен. Если он хочет что-то оценить, пусть приходит в Министерство спорта, где у нас есть экспертный совет. В противном случае — приходи на место тренеров», — добавила она.
По мнению главы ФЛРГ, такие же ошибки Губерниев допускал и в биатлоне, критикуя экс-тренера сборной России Вольфганга Пихлера и называя француза Мартена Фуркада свиньей. Она отметила, что начальство обязано сделать комментатору замечание.
Во время эфира заключительной гонки чемпионата мира в Зеефельде Губерниев обратил внимание на крестившуюся Вяльбе. Он заявил, что тренерскому штабу нужно не креститься, а лучше продумывать тактику.
Перед началом ЧМ Вяльбе выступала с критикой Губерниева. Она пообещала оградить спортсменов от интервью журналиста.
Последние новости
Россия предупредила об ответных мерах на размещение ракет США в Европе Медведев перечислил условия для транзита газа через Украину Путин вывел Россию из ракетного договора
Комментарии29
Лыжный спорт , Видео , Дмитрий Губерниев , Минспорта , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
«Пошел ты…». Судьи добили «Спартак»
Хоккей
Пьяный Емельяненко устроил погром и взбесил ДПС
MMA Прочее
Пока Универсиада 2019 в России — полный провал
Зимние виды спорта Статьи
Избили арматурой и зарезали
Летние виды спорта Статьи
Кокорин пострадал в СИЗО
Футбол
Боец UFC едва не подрался с менеджером Нурмагомедова
MMA
Дебошира Емельяненко лишили самого главного
MMA
Шумахера заметили впервые с 2013 года
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение