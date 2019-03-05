Третий эстонский лыжник признался в использовании допинга

Лыжник из Эстонии, участник трех Олимпиад Арго Кярп признался в применении «кровяного допинга». Об этом сообщает ERR.

До этого австрийская полиция задержала на чемпионате мира в Зеефельде двух других эстонских спортсменов — Карела Таммъярва и Андреаса Веерпалу. Для «кровяного допинга» у спортсмена берут несколько порций крови и снова вводят их ему через некоторое время. Считается, что рост уровня гемоглобина и улучшение транспорта кислорода под влиянием такого допинга повышают выносливость атлетов. В 1987 году Международный олимпийский комитет запретил подобны манипуляции с кровью.

33-летний Кярп заявил, что применять допинг ему помогал немецкий врач Марк Шмидт

«Возможно, это разрушит все мои отношения с людьми, но я просто не смогу жить с этой ложью», — заявил спортсмен.

По его словам, он попадал в топ-20 лыжников на этапах Кубка мира, но чувствовал, что этого недостаточно, поэтому решил использовать допинг.

По словам Кярпа, со Шмидтом его связал бывший тренер сборной Эстонии Мати Алавер.