Лыжник из Эстонии, участник трех Олимпиад Арго Кярп признался в применении «кровяного допинга». Об этом сообщает ERR.
До этого австрийская полиция задержала на чемпионате мира в Зеефельде двух других эстонских спортсменов — Карела Таммъярва и Андреаса Веерпалу. Для «кровяного допинга» у спортсмена берут несколько порций крови и снова вводят их ему через некоторое время. Считается, что рост уровня гемоглобина и улучшение транспорта кислорода под влиянием такого допинга повышают выносливость атлетов. В 1987 году Международный олимпийский комитет запретил подобны манипуляции с кровью.
33-летний Кярп заявил, что применять допинг ему помогал немецкий врач Марк Шмидт.
«Возможно, это разрушит все мои отношения с людьми, но я просто не смогу жить с этой ложью», — заявил спортсмен.
По его словам, он попадал в топ-20 лыжников на этапах Кубка мира, но чувствовал, что этого недостаточно, поэтому решил использовать допинг.
По словам Кярпа, со Шмидтом его связал бывший тренер сборной Эстонии Мати Алавер.
После выявления случаев кровяного допинга президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила Алавера государственных наград.