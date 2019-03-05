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Полторанин отрицает применение допинга 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Казахстанский лыжник Алекcей Полторанин заявил, что не принимал допинг на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.
"Никогда в жизни я не принимал допинг. На чемпионате мира единственный раз, когда у меня был соблазн использовать запрещенный метод, но, слава богу, этого не произошло, чему я очень рад. Я хотел принести победу нашей стране и порадовать болельщиков", — цитирует Полторанина Informburo.kz.
Спортсмен отметил, что сожалеет от произошедшем. Также он принес извинения лыжникам, любителям спорта, руководству страны и народу.
Ранее сообщалось, что Полторанин вышел на связь с властями Казахстана.
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Лыжный спорт , Алексей Полторанин
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