Полторанин отрицает применение допинга

Казахстанский лыжник Алекcей Полторанин заявил, что не принимал допинг на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.

"Никогда в жизни я не принимал допинг. На чемпионате мира единственный раз, когда у меня был соблазн использовать запрещенный метод, но, слава богу, этого не произошло, чему я очень рад. Я хотел принести победу нашей стране и порадовать болельщиков", — цитирует Полторанина Informburo.kz.

Спортсмен отметил, что сожалеет от произошедшем. Также он принес извинения лыжникам, любителям спорта, руководству страны и народу.

Ранее сообщалось, что Полторанин вышел на связь с властями Казахстана.