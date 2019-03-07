Норвежские лыжники поглумились над изображениями россиян

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо, Сондре Фоссли, Петтер Нортуг и Шур Рете приняли участие в шоу, где соревновались в силе удара по боксерской груше. Видео появилось на YouTube-канале NRK Sport.

Спортсмены должны были выбрать соперника, по изображению которого они нанесут удар. Клебо выбрал изображение Александра Большунова , а Фоссли — Сергея Устюгова . После этого фотографии приклеивали на грушу, и наносился удар.

На чемпионате мира по лыжным гонкам 2019 года между Клебо и Устюговым произошел конфликт. В одной из гонок норвежец помешал россиянину попасть в финал. После соревнований Устюгов толкнул норвежца, выяснил с ним отношения на повышенных тонах и похлопал по щекам.