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Норвежские лыжники поглумились над изображениями россиян 

Lenta.ru 41 минуту назад
Норвежские лыжники Йоханнес Клебо, Сондре Фоссли, Петтер Нортуг и Шур Рете приняли участие в шоу, где соревновались в силе удара по боксерской груше. Видео появилось на YouTube-канале NRK Sport.
Спортсмены должны были выбрать соперника, по изображению которого они нанесут удар. Клебо выбрал изображение Александра Большунова, а Фоссли — Сергея Устюгова. После этого фотографии приклеивали на грушу, и наносился удар.
На чемпионате мира по лыжным гонкам 2019 года между Клебо и Устюговым произошел конфликт. В одной из гонок норвежец помешал россиянину попасть в финал. После соревнований Устюгов толкнул норвежца, выяснил с ним отношения на повышенных тонах и похлопал по щекам.
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Лыжный спорт , Видео , Сергей Устюгов , Александр Большунов
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