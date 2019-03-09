Большунов победил на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль гонки на 50 километров на этапе Кубка мира в норвежском Осло (2:23.49,8).

Другой представитель сборной России Илья Семиков — четвёртый (+2,0), а Алексей Червоткин — десятый.

Большунов — лидер национальной команды в текущем сезоне. Он занимает вторую строчку в общем зачёте Кубка мира после норвежца Йоханнеса Клебо.

Как сообщал News.ru, биатлонистке сборной России отказали в воспитании.