Большунов победил на этапе Кубка мира 

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль гонки на 50 километров на этапе Кубка мира в норвежском Осло (2:23.49,8).
Серебро досталось его соотечественнику Максиму Вылегжанину. Он проиграл победителю одну секунду. Бронза — ещё одному россиянину Андрею Ларькову (+1,6 секунды).
Другой представитель сборной России Илья Семиков — четвёртый (+2,0), а Алексей Червоткин — десятый.
Большунов — лидер национальной команды в текущем сезоне. Он занимает вторую строчку в общем зачёте Кубка мира после норвежца Йоханнеса Клебо.
Как сообщал News.ru, биатлонистке сборной России отказали в воспитании.