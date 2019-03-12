Лыжница Непряева завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Норвегии

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в спринте классическим стилем в рамках этапа Кубка мира в норвежском Драммене.

Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в эстафете, также 23-летняя спортсменка дважды стала бронзовым призером чемпионата мира в Зефельде.

В общем зачете Кубка мира лидирует норвежка Ингвильд Эстберг, имеющая в активе 1317 очков. Второй идет Непряева (1267), третью строчку занимает представительница Финляндии Криста Пармакоски (1057). В мужском зачете в лидеры вышел Клебо (1281), Большунов опустился на вторую строчку (1248), третье место занимает норвежец Шур Рёте (802).

Следующий этап Кубка мира пройдет в шведском Фалуне 16-17 марта.