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Лыжница Непряева завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Норвегии 

ТАСС + ещё 54 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в спринте классическим стилем в рамках этапа Кубка мира в норвежском Драммене.
Первое место заняла норвежка Майкен Касперсен Фалла, второй стала ее соотечественница Астрид Якобсен. Россиянки Юлия Белорукова и Евгения Шаповалова выбыли на стадии полуфинала, Наталья Матвеева, Татьяна Алешина, Христина Мацокина, завоевавшая на Универсиаде в Красноярске золото и серебро, — на стадии четвертьфинала.
В соревнованиях мужчин победил норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал его соотечественник Эйрик Браннсдал, третьим — француз Ришар Шуве. Российские лыжники Александр Большунов, Глеб Ретивых, Андрей Краснов и Александр Терентьев выбыли в четвертьфиналах.
Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в эстафете, также 23-летняя спортсменка дважды стала бронзовым призером чемпионата мира в Зефельде.
В общем зачете Кубка мира лидирует норвежка Ингвильд Эстберг, имеющая в активе 1317 очков. Второй идет Непряева (1267), третью строчку занимает представительница Финляндии Криста Пармакоски (1057). В мужском зачете в лидеры вышел Клебо (1281), Большунов опустился на вторую строчку (1248), третье место занимает норвежец Шур Рёте (802).
Следующий этап Кубка мира пройдет в шведском Фалуне 16-17 марта.
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Комментарии
Лыжный спорт , Наталья Матвеева , Андрей Краснов , Глеб Ретивых , Татьяна Алешина , Александр Большунов , Астрид Якобсен , Александр Терентьев
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