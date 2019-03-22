Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем на финальном этапе Кубка мира в канадском Квебеке, россиянин Александр Большунов занял четвертое место.
Клебо победил в финале со временем 3 минуты 22,14 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (+1,10 секунды), третьим стал норвежец Синдре Бьорнестад Скар (+1,55).
Большунов отстал от Клебо на 1,57 секунды. Еще один российский лыжник Андрей Мельниченко выбыл на стадии полуфинала, а Андрей Ларьков и Денис Спицов завершили выступление в 1/4 финала.