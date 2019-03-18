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Лыжник Сергей Устюгов пропустит чемпионат России 

Вести.Ru + ещё 5 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Двукратный чемпионат мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов пропустит заключительный этап Кубка мира и чемпионат России из-за проблем со здоровьем. Эту информацию подтвердила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Заключительный этап Кубка мира пройдет в канадском Квебеке с 22-24 марта. Устюгов планировал его пропустить, чтобы лучше подготовиться к чемпионату России, который пройдет в Архангельской области с 29 марта по 7 апреля. Но затем выяснилось, что Сергей не сможет выступить на первенстве страны.
"Возможно, Сергею придется делать операцию. Тогда ни о каком участии в чемпионате России речи быть не может. Я сильно сомневаюсь, что он сможет выступить там. Будем думать о следующем сезоне", — приводит слова Вяльбе ТАСС.
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Лыжный спорт , Сергей Устюгов , ИТАР-ТАСС
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