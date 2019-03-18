Лыжник Сергей Устюгов пропустит чемпионат России

Двукратный чемпионат мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов пропустит заключительный этап Кубка мира и чемпионат России из-за проблем со здоровьем. Эту информацию подтвердила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Заключительный этап Кубка мира пройдет в канадском Квебеке с 22-24 марта. Устюгов планировал его пропустить, чтобы лучше подготовиться к чемпионату России, который пройдет в Архангельской области с 29 марта по 7 апреля. Но затем выяснилось, что Сергей не сможет выступить на первенстве страны.