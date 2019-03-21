Принимавших допинг россиян назвали жертвами системы

Канадский лыжник Алекс Харви заявил, что российские спортсмены, замешанные в допинговом скандале, стали жертвами действовавшей в России системы. Об этом сообщает Radio Canada.

Харви подчеркнул, что история с допингом американского велосипедиста Флойда Лэндиса и австрийского лыжника Макса Хауке отличается от историй россиян.

По его словам, Лэндиса и Хауке никто не заставлял принимать допинг, а россияне «попали в систему», которой не могли избежать.

«Лэндис и Хауке сделали собственный выбор, у меня нет к ним сочувствия. По иронии судьбы, возможно, именно Россия незаконно получила большинство медалей за последнее десятилетие, но я считаю, что российские спортсмены в этой ситуации больше напоминают жертв», — заявил канадец.

Канадский лыжник русского происхождения Иван Бабиков рассказал Харви, что у спортсменов в России очень мало свободы, они работают в почти тоталитарной спортивной системе.

«Они подвержены некоторой антизападной пропаганде», — добавил Харви.

По его мнению, им приходилось идти на обман, так как малейшее сопротивление могло стоить изгнания из сборной.

Причиной антидопинговых расследований в отношении российских спортсменов стали показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова . По словам Родченкова, он лично разработал «допинговый коктейль» для атлетов в Сочи. В России против него возбуждены несколько уголовных дел. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, уничтожении проб российских спортсменов и создании препятствий для следствия, а затем заочно арестовали.

В показаниях Родченкова, которые ранее публиковал Спортивный арбитражный суд, говорится, что он не знает, кто и как доставлял стероидный допинг-коктейль на соревнования и сборы. Также он заявил, что никогда не был свидетелем употребления спортсменами этого напитка и не давал его им сам, хотя ранее он утверждал обратное.