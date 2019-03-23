«Он очень раздражен»: как Большунова подставил канадец

Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка. Большунов большую часть гонки шел на лидирующих позициях, но за 1,5 км до финиша ему сломали палку.

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования в финале Кубка мира, который проходит в Квебеке, и оторвался от идущего вторым в общем зачете сезона Александра Большунова. Россиянин не смог навязать борьбу Клебо в масс-старте из-за досадной поломки инвентаря: за 1,5 км до финиша Большунов лишился одной палки и потерял драгоценные секунды, за которые успел ускориться не только Клебо, но и канадец Алекс Харви

После победы в масс-старте Клебо не скрывал радости, поскольку его преимущество над Большуновым в дистанционном зачете Кубка мира увеличилось до 42-х очков. В заключительной гонке, которая состоится 24 марта, будет разыгрываться 300 очков, и норвежец уже предвкушает свою победу. А Большунов, по его словам, наверняка рассчитывал на другой итог масс-старта.

«Я думаю, что он не может быть удовлетворен этой гонкой. Вероятно, он рассчитывал на другой результат. Это можно понять.

В воскресенье у меня будет отличная возможность снова победить в гонке. Я должен ею воспользоваться», — сказал Клебо.

В гонке Большунову не только не смогли помочь соотечественники, но и помешали другие норвежцы. Эмиль Иверсен на контрольной отсечке не стал обгонять Клебо, хотя имел такую возможность, зато отнял очки у Большунова. Среди россиян некоторое время на первых позициях шел Андрей Ларьков , однако он не выдержал темп.

Большунов после казуса с палкой отказался от общения с прессой.

Еще одним теневым лидером масс-старта стал не итальянец Федерико Пеллегрино , чего от него ожидали, а канадец Алекс Харви. Он обогнал на финише норвежца Дидрика Тёнсета и стал вторым, вырвавшись на третью позицию в общем зачете. Интересно, что именно после контакта Харви с инвентарем Большунова у россиянина сломалась палка: на заключительном круге канадец наступил на палку Александру.

После этого Харви, Клебо, Тёнсет и Франческо де Фабиани ушли вперед.

«Я ничего не понимал, но затем услышал крик Харви: «Погнали!» — рассказал после гонки Тёнсет ABC Nyheter, комментируя эпизод.

Таким образом, Большунов по итогам масс-старта не только не смог потеснить Клебо в зачете, но и позволил приблизиться Харви ко второй строчке.

Эмоционально на потерю инвентаря отреагировал тренер сборной России Маркус Крамер.

«Знаю, что палка сломалась, но что там случилось точно, не могу сказать. Дерьмо случается. Совсем не радостно, что так вышло. Но что делать?»

Несмотря на инцидент с палкой, Большунов все еще имеет возможность побороться за Большой хрустальный глобус. Такое мнение выразил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

«Норвежцы сегодня выбрали очень хорошую тактику и в самый ответственный момент выбили из гонки Большунова — тяжело что-то сделать на последнем километре, когда есть даже небольшой отрыв. Клебо также очень хорошо подошел к этому этапу, и никто не ожидал, что он так хорошо выдержит 15 км», — заявил Крянин в интервью ТАСС.

Такой же позиции придерживается эксперт телеканала NRK Андерс Окленд. По его словам, Клебо не стоит заранее радоваться победе, поскольку неудача в масс-старте может сильно сказаться на настрое Большунова в заключительной гонке.

«Несмотря на то что сейчас у Клебо, кажется, большое преимущество, не думаю, что нужно праздновать победу до того, как лыжники пересекут финишную черту. Полагаю, Большунов очень раздражен после сегодняшней гонки», — приводит слова Окленда NRK.

Заключительная гонка преследования на 15 км в финале Кубка мира состоится завтра, 24 марта. Лыжники выйдут на трассу в 17:45 по московскому времени.