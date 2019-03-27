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Ганус: Терапевтические исключения — это нормально 

Советский спорт + ещё 33 7 часов назад
Фото: РИА Новости
— У нас есть специальное пособие руководство по терапевтическому использованию запрещенных средств. Его задача заключается в том, чтобы рассказать, как правильно готовить документы. Но это не пособие о том, как обходить ограничения. Разрешение не является инструментом легализации использования запрещенных препаратов. Когда мы видим какие-то признаки того, что спортсмен пытается это сделать, мы сразу подключаем отдел расследования.
Мы должны защищать слова спортсмена. Система норм позволяет использовать определенные препараты. И если спортсмен находится в определенном состоянии, он что, должен переходить в другую категорию спорта паралимпийское движение? Это нормально, тем более что они могут временно находиться в этом состоянии, — цитирует Гануса "Собеседник".
Напомним, ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сказала, что считает терапевтические исключения легальной формой допинга.
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Комментарии1
Лыжный спорт , ИД "Собеседник"
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