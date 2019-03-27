Ганус: Терапевтические исключения — это нормально

Напомним, ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сказала, что считает терапевтические исключения легальной формой допинга.

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