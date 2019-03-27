Поймал на допинге — сел сам: как накажут полицейского

Участвовавший в задержании австрийского лыжника Макса Хауке полицейский может получить три года тюрьмы за распространение видеозаписи, на которой видно, как спортсмен принимает кровяной допинг. Власти Австрии считают это разглашением служебной тайны.

Полицейский, поймавший на допинге австрийского лыжника Макса Хауке, может понести наказание за слишком большое рвение при исполнении служебного долга.

Дело в том, что страж правопорядка заснял на видео тот момент, когда спортсмен занимался переливанием себе обогащенной кислородом крови, что должно было повысить его выносливость в предстоящей гонке.

Затем полицейский опрометчиво загрузил это видео в чат мессенджера, видимо, желая показать его близким людям, однако ролик был кем-то «слит» и быстро распространился по Сети.

По информации Tiroler Tageszeitung, неосторожное действие блюстителя закона было трактовано как разглашение тайны следствия. У материала, который должен был оставаться секретным, в данный момент уже более 200 тысяч просмотров на Youtube. Впрочем, ничего из ряда вон в ролике не демонстрируется: пойманный лыжник виновато глядит в камеру, в то время как ему в вену через трубку переливается кровь. Но закон есть закон.

«Полицейский из Восточной Австрии обвиняется в том, что ночью 28 февраля он отправил в частную группу мессенджера видеозапись, на котором один из спортсменов переливает себе кровь. Видеозапись является тайной следствия.

Поделившись этим с группой мессенджера, он нарушил тайну. Именно оттуда видео и было распространено в Интернете», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

За это нарушение полицейский может в теории получить три года тюрьмы. Ранее местное издание Krone сообщало, что мужчину уже отстранили от работы.

Злополучный видеофрагмент был записан вечером 27 февраля, когда полиция Австрии, где употребление допинга приравнивается к мошенничеству и является уголовно наказуемым, устроила рейд по подозрительным спортсменам. Это произошло прямо во время чемпионата мира по лыжным гонкам, который проходил в местном Зеефельде.

В результате был задержан уже упомянутый Хауке, еще один австриец Доминик Бальдауф , два эстонца Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также живая легенда сборной Казахстана — участник шести Олимпиад Алексей Полторанин

Все пятеро были допрошены правоохранительными органами Австрии и после дачи показаний отпущены до дальнейших разбирательств.

Пойманный с поличным Хауке, естественно, признал свою вину. Его примеру последовал Бальдауф. Чуть позже к австрийцам присоединились эстонские допингеры.

Таммъярв созвал специальную пресс-конференцию, на которой рассказал все подробности произошедшего.

«У меня был разговор с Мати Алавером (тренером сборной Эстонии по лыжным гонкам. — «Газета.Ru»), который сказал мне, что один врач из Германии может помочь мне бежать быстрее. И я принял решение, что хочу попробовать кровяной допинг, — вспоминал лыжник. — Мы использовали это на многих соревнованиях, следов от допинга не оставалось.

На чемпионате мира немецкая таможня в сотрудничестве с австрийской полицией организовала большую операцию. За нами следили и организовали рейд.

В результате я 36 часов пробыл под стражей, дал показания и в деталях рассказал, как все происходило».

Веерпалу не решился на открытое общение с журналистами и просто прислал с электронной почты своей матери письмо Эстонскому национальному телерадиовещанию.

«Я хочу обратиться ко всему народу своей страны, чтобы прояснить ситуацию с обвинениями в том, что я будто бы скрываюсь от общественности. Моей целью не было убежать от кого-то. Я лишь хотел как можно быстрее добраться до дома, до своих близких.

Я дал показания в полиции и честно рассказал о случившемся, признав свою вину: да, я нарушил антидопинговые правила», — написал Андреас.

Дольше всех держится Полторанин. Вскоре после инцидента он улетел в Москву, не захотев общаться с Федерацией лыжных гонок Казахстана и с консулом своей страны в Австрии.

«Полторанин через немецкий город Мюнхен вылетел в направлении Москвы. От разговора с нашими дипломатами он отказался», — передавал ТАСС слова главы пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова.

Спустя продолжительное время Полторанин все-таки поговорил с казахстанской федерацией лыжных гонок, а затем сделал публичное заявление о том, что лишь собирался применить допинговый метод, но в итоге не решился на это.

«Никогда в жизни я не принимал допинг, — заверил спортсмен в интервью Informburo.kz.

— На чемпионате мира был единственный раз, когда у меня появился соблазн использовать запрещенный метод, но, слава богу, этого не произошло, чему я очень рад».

Также Полторанин пожаловался, что при допросе в австрийской тюрьме ему нанесли психологическую травму.

«Я находился в одиночной камере в холодном подвале, с минимумом удобств. В тот момент я думал, что отдам что угодно, лишь бы выйти на свободу и вернуться к семье.

Сейчас я пытаюсь восстановиться от психологической травмы, полученной в тюрьме.