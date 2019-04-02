Губерниев ответил Вяльбе на призыв отказаться от соцсетей

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал намерение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе запретить сборной России по лыжным гонкам пользоваться социальными сетями во время крупных соревнований.

Если она так говорит, то давайте мы запретим такого президента Федерации лыжных гонок, — цитирует Губерниева «Спорт день за днём».

Он отметил, что идея является бредовой. По его мнению, каждый спортсмен ограничивает себя сам, поэтому не видит смысл вводить дополнительные ограничения.

Вяльбе ранее заявляла, что в сборной команде России по лыжным гонкам в ближайшее время может быть введён запрет на пользование социальными сетями для спортсменов во время соревновательного процесса.

Ранее между Губерниевым и Вяльбе произошёл конфликт. Губерниев должен был комментировать чемпионат мира по лыжным гонкам этого года. Президент ФЛГР резко отреагировала на данную новость, заявив, что нужно ограничить общение спортсменов с ним. В конечном итоге Губерниев комментировал чемпионат мира по лыжным гонкам-2019.