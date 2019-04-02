Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Губерниев ответил Вяльбе на призыв отказаться от соцсетей 

News.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал намерение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе запретить сборной России по лыжным гонкам пользоваться социальными сетями во время крупных соревнований.
Если она так говорит, то давайте мы запретим такого президента Федерации лыжных гонок, — цитирует Губерниева «Спорт день за днём».
Он отметил, что идея является бредовой. По его мнению, каждый спортсмен ограничивает себя сам, поэтому не видит смысл вводить дополнительные ограничения.
Вяльбе ранее заявляла, что в сборной команде России по лыжным гонкам в ближайшее время может быть введён запрет на пользование социальными сетями для спортсменов во время соревновательного процесса.
Ранее между Губерниевым и Вяльбе произошёл конфликт. Губерниев должен был комментировать чемпионат мира по лыжным гонкам этого года. Президент ФЛГР резко отреагировала на данную новость, заявив, что нужно ограничить общение спортсменов с ним. В конечном итоге Губерниев комментировал чемпионат мира по лыжным гонкам-2019.
Ранее News.ru писал, что биатлонист Дмитрий Малышко опоздал на старт эстафетной гонки на чемпионате России.
News.ru: последние новости
В лыжной сборной России грядут изменения Лучший биатлонист мира не смог выиграть медаль чемпионата страны Ганус: антидопинговая деятельность не реализуется, как должна
Комментарии5
Лыжный спорт , Дмитрий Малышко , Дмитрий Губерниев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
VAR задействуют на Кубке России по футболу
Пожизненно дисквалифированный боец UFC объяснился
Главный тренер «Анжи» болельщикам: я ваш должник
Шумахер показал второй результат на тестах в Бахрейне
Драчёв высказался по делу Васильевой
Видео
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Фигурное катание
Кикбоксер нокаутировал соперника «ударом торнадо»
Бокс
Смертельный американский лед: тайна гибели Гринькова
Фигурное катание Статьи
Авербух грубо унизил Медведеву
Фигурное катание Статьи
Утешительный приз: Туктамышева поедет на ЧМ
Фигурное катание Статьи
Без Головина: что ждет Россию в Нур-Султане
Футбол Статьи
Плата за расизм: как наказали Погребняка
Футбол Статьи
Экс-игрок сборной СССР устроил драку с активистами «Стоп-Хам»
Баскетбол
Макгрегор неожиданно завершил карьеру
MMA
«Выдавите из себя Сталина»: Киселев вступился за Кокорина
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение