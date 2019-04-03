Вяльбе рассказала о «звёздной болезни» Губерниева

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала конфликт с комментатором Дмитрием Губерниевым.

По словам Вяльбе, она не хочет говорить о журналисте и пиарить его.

Это лишний пиар для Губерниева, у которого, по-моему, голову снесло. Так много говорить о нём, на мой взгляд, — это лишнее. От этого у него и появилась звёздная болезнь. И он не понимает, что реальный спорт — это не шоу, — приводит её слова Metaratings.

Вяльбе подчеркнула, что, несмотря на критику, она признаёт, что сезон для сборной России сложился очень хорошо.

Ранее Губерниев отреагировал на предложение Вяльбе запретить российским лыжникам пользоваться социальными сетями во время соревнований, сказав, что запретить стоит саму её. Вяльбе же призвала Губерниева «не переходить границу» и перестать оценивать выступление лыжников. В ответ Дмитрий заявил, что мнение президента ФЛГР его не интересует.

Губерниев раскритиковал сборную России по лыжным гонкам, писал News.ru.