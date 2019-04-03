Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вяльбе рассказала о «звёздной болезни» Губерниева 

News.ru + ещё 2 17 часов назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала конфликт с комментатором Дмитрием Губерниевым.
По словам Вяльбе, она не хочет говорить о журналисте и пиарить его.
Это лишний пиар для Губерниева, у которого, по-моему, голову снесло. Так много говорить о нём, на мой взгляд, — это лишнее. От этого у него и появилась звёздная болезнь. И он не понимает, что реальный спорт — это не шоу, — приводит её слова Metaratings.
Вяльбе подчеркнула, что, несмотря на критику, она признаёт, что сезон для сборной России сложился очень хорошо.
Ранее Губерниев отреагировал на предложение Вяльбе запретить российским лыжникам пользоваться социальными сетями во время соревнований, сказав, что запретить стоит саму её. Вяльбе же призвала Губерниева «не переходить границу» и перестать оценивать выступление лыжников. В ответ Дмитрий заявил, что мнение президента ФЛГР его не интересует.
Губерниев раскритиковал сборную России по лыжным гонкам, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Губерниев ответил Вяльбе на призыв отказаться от соцсетей Вяльбе призвала запретить сборникам общаться в соцсетях Лучший биатлонист мира не смог выиграть медаль чемпионата страны
Комментарии
Лыжный спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист сравнил жизнь в США и России
Турнир по борьбе в Чечне завершился массовой дракой
Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»
Ханю: поражение для меня подобно смерти
«Чикаго» обыграл «Сент-Луис»
Видео
Суд решил судьбу Кокорина и Мамаева
Футбол
Кокорин заплакал в зале суда
Футбол
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Фигурное катание
Кикбоксер нокаутировал соперника «ударом торнадо»
Бокс
Смертельный американский лед: тайна гибели Гринькова
Фигурное катание Статьи
Авербух грубо унизил Медведеву
Фигурное катание Статьи
Утешительный приз: Туктамышева поедет на ЧМ
Фигурное катание Статьи
Без Головина: что ждет Россию в Нур-Султане
Футбол Статьи
Плата за расизм: как наказали Погребняка
Футбол Статьи
Экс-игрок сборной СССР устроил драку с активистами «Стоп-Хам»
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение