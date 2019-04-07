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Губерниев объяснил, для чего Вяльбе вступает с ним в конфликт 

Спорт РИА Новости + ещё 5 17 часов назад
Российский тележурналист Дмитрий Губерниев рассказал, для чего президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе обращает на него столько внимания.
В последние месяцы между Губерниевым и Вяльбе развязался конфликт: Вяльбе предлагала отстранить комментатора от работы на чемпионате мира по лыжным видам спорта, а Губерниев раскритиковал намерение главы ФЛГР запретить спортсменам пользоваться социальными сетями.
"Понимаю, почему руководитель федерации лыжных видов спорта обращает внимание на журналистов, в частности, на меня. Чтобы не говорить о существующих проблемах. В принципе, чем больше меня обсуждают, тем мне же лучше, но мне бы хотелось, чтобы говорили о спорте. Выдающаяся лыжная сборная, возможно, величайшее поколение российских лыжников в истории. И оно второй сезон не может выиграть ничего, хотя борется за медали и берет их в каждой гонке… Болит сердце, когда команда сначала не помогает Сергею Устюгову, потом — Александру Большунову. Когда коллеги по команде отнимают бонусы и у того, и у другого. Над нами смеется вся Норвегия", — приводит слова Губерниева сайт Олимпийского комитета России (ОКР).
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Комментарии38
Лыжный спорт , Видео , Сергей Устюгов , Дмитрий Губерниев
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