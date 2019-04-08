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Норвежский тренер рассказал о невозможности допинга в стране 

Lenta.ru + ещё 5 16 часов назад
Фото: Lenta.ru
Норвежский тренер по лыжным гонкам Тронд Нистад высказался о применении допинга в спорте. Его слова приводит Dagbladet.
«Когда я был маленьким, нас в Норвегии учили, что убить мать — это плохо, а связаться с допингом — это еще хуже», — заявил специалист.
Нистад входил в тренерский штаб сборной Австрии, но покинул должность из-за скандала во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. Во время соревнований пятеро иностранных лыжников, в том числе двое австрийцев, были уличены в применении кровяного допинга.
В 2016 году лидеры сборной Норвегии также были пойманы на употреблении допинга. Тогда Мартин Йонсруд Сундбю превысил дозировку сальбутамола, а Тереза Йохауг принимала анаболический стероид клостебол.
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Лыжный спорт , Тереза Йохауг
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