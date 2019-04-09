Российская лыжница поведала о «паре ласковых» в адрес норвежки

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, что произошло после инцидента с норвежкой Терезой Йохауг на этапе Кубка мира в Квебеке.

Йохауг на трассе преградила россиянке путь, после чего Непряева упала.

После финиша я подошла и кинула ей под ноги свою палку, а потом на чистом русском сказала ей пару ласковых и ушла. Понятно, что во мне говорили эмоции после финиша, — цитирует спортсменку «На лыжи!».

Непряева добавила, что Йохауг несколько раз извинилась перед ней и заявила, что действовала не специально. Сама россиянка выразила сомнение в искренности соперницы, но подчеркнула, что, если Йохауг намеренно вынудила её упасть, то ей потребовалась невероятная расчётливость. Непряева заметила, что условия на лыжне в тот момент были не лучшие, так как был лёд, и случай с норвежкой вполне может быть случайностью.

В той гонке россиянка заняла 19-е место, а Йохауг финишировала второй.

В общем зачёте Кубка мира Непряева заняла второе место, выиграла норвежка Ингвильд Остберг, а Йохауг стала третьей.