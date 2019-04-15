В России отстаивают зрелищность скиатлона

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) полагают, что зрителям тяжело уловить правила скиатлона. В этой гонке после преодоления первой половины дистанции классическим стилем участники в специально оборудованной зоне меняют лыжи и сразу преодолевают вторую половину дистанции уже коньковым ходом.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе настаивает, что гонку следует чаще включать в программу этапов Кубка мира из-за зрелищности.

"Считаю, что это не веская причина. Зрители всегда могут прочесть правила и понять, почему лыжники бегут сначала классикой, а потом коньком. К тому же это очень зрелищная гонка, с элементами преследования", — цитирует Вяльбе газета "Известия".