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В России отстаивают зрелищность скиатлона 

Газета.Ru + ещё 4 15 апреля 2019
Фото: Матч ТВ
В Международной федерации лыжного спорта (FIS) полагают, что зрителям тяжело уловить правила скиатлона. В этой гонке после преодоления первой половины дистанции классическим стилем участники в специально оборудованной зоне меняют лыжи и сразу преодолевают вторую половину дистанции уже коньковым ходом.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе настаивает, что гонку следует чаще включать в программу этапов Кубка мира из-за зрелищности.
"Считаю, что это не веская причина. Зрители всегда могут прочесть правила и понять, почему лыжники бегут сначала классикой, а потом коньком. К тому же это очень зрелищная гонка, с элементами преследования", — цитирует Вяльбе газета "Известия".
Ранее лыжница сборной России назвала Сергея Устюгова капризным.
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